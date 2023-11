The Last of Us Part II Remastered : date de sortie, premier trailer, visuels et grosses nouveautés de cette version PS5 !

Page 1 : Les premiers détails sur The Last of Us Part II Remastered

Cela fait déjà trois ans que Naughty Dog n'a rien sorti de réellement nouveau et ce n'est visiblement pas près de s'arranger. En effet, le développement du jeu multijoueur The Last of Us serait apparemment au point mort et plutôt que de proposer du neuf, le dernier titre en date n'a été qu'un remake clairement pas nécessaire intitulé The Last of Us Part I. La rumeur voulait d'ailleurs depuis janvier 2022 qu'un remaster PS5 du deuxième volet voit le jour, ce qui ne serait après tout pas pire qu'à l'époque de The Last of Us Remastered sorti sur PS4 un an après son lancement sur PS3... Une boulette d'un artiste faisait d'ailleurs mention du jeu le mois dernier, mais cela va désormais plus loin, car comme son prédécesseur, il a fuité avant son annonce, visuels à l'appui que vous pouvez retrouver en page suivante.

C'est via le site PS Deals, qui traque tout ce qui se passe sur le PSN, qu'ont pu être récupérées les premières images et la description de The Last of Us Part II Remastered. Mais ce n'est pas tout, car Wario64 a de son côté partagé la bande-annonce du jeu provenant directement du site officiel PlayStation et que vous pouvez voir ci-dessous. Ainsi, la date de sortie de ce remaster à destination de la PS5 serait fixée au 19 janvier 2024. Oui, pas de version PC en vue pour le moment, même s'il est clair qu'elle finira par voir le jour. Après tout, SIE doit d'abord sortir Horizon Forbidden West en début d'année prochaine sur ordinateurs et met rarement deux gros titres en avant en même temps.

Quant à la description du jeu, en voici une traduction et il y aura clairement du neuf à se mettre sous la dent cette fois !

L'édition comprend : Le jeu complet The Last of Us Part II Remastered pour la console PS5. Découvrez dès maintenant le gagnant de plus de 300 prix du Jeu de l'Année avec une série d'améliorations techniques qui font de The Last of Us Part II Remastered la manière définitive de jouer l'histoire acclamée par la critique d'Ellie et Abby. Améliorations natives de la PS5 Conçu pour la console PS5, The Last of Us Part II Remastered améliore le jeu PS4 original d'une manière impossible auparavant, incluant : Une multitude d'améliorations graphiques donnent vie à ce monde à la fois beau et dangereux ;

Les performances visuelles sont désormais diffusées en 4K en mode Fidélité ;

Des temps de chargement améliorés vous permettent de passer plus rapidement à l'action ;

Intégration complète de la manette sans fil DualSense. Non-Retour – Un mode de survie Roguelike Vivez le combat profond de The Last of Us Part II via un tout nouveau mode ! Survivez aussi longtemps que possible à chaque partie, en choisissant votre chemin à travers une série de rencontres aléatoires. Incarnez une multitude de personnages à débloquer, certains inédits dans la franchise The Last of Us, chacun avec des caractéristiques de jeu uniques. La variété des défis met en scène différents ennemis et des lieux mémorables de la Partie II, le tout aboutissant à des combats de boss tendus. De nouvelles façons de jouer Plongez plus profondément dans cette aventure bien-aimée et découvrez comment le jeu original a été créé. Les niveaux perdus (Lost Levels) vous permettent d'explorer les premières versions de développement de trois nouveaux niveaux non visibles dans l'original.

Profitez d'heures de nouveaux commentaires des développeurs pour entendre un aperçu du développement de la Partie II tout en découvrant le jeu.

Exploitez votre potentiel musical avec la guitare en jeu libre (Guitar Free Play), qui comprend de nouveaux instruments à débloquer, ou lancez-vous dans le nouveau mode Speedrun* et publiez vos meilleurs temps.

La description audio** et les Dialogues en vibrations ont également été ajoutés à la suite de fonctionnalités d'accessibilité de la Partie II.

The Last of Us Part II Remastered propose également de toutes nouvelles skins de personnages et d'armes à débloquer que les joueurs pourront utiliser pour Ellie et Abby. *Progression du jeu requise pour débloquer.

** Disponible uniquement pour les langues audio prises en charge

Bon, espérons pour Sony Interactive Entertainment que l'annonce était prévue pour les jours à venir et non pour les Game Awards, car nous connaissons désormais tout de ce The Last of Us Part II Remastered, si ce n'est ses possibles différentes éditions et leur prix.

Mise à jour : l'officialisation n'aura pas tardé, avec une bande-annonce bien plus longue diffusée. Une édition W.L.F. sera commercialisée par chez nous, incluant un steelbook, quatre pin's, un patch du Washington Liberation Front et 47 cartes Society of Champions dont huit holographiques. Et si vous possédez déjà The Last of Us Part II, il sera possible de mettre le jeu à niveau en payant 10 € et d'importer votre sauvegarde.

En attendant, vous pouvez vous procurer The Last of Us Part I au prix de 49,99€ à la Fnac et même dès 47,99€ chez Cdiscount dans le cadre du Black Friday.