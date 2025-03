The Last of Us Part II Remastered détaille sa version PC, des nouveautés pour tous dans Sans retour

Dans quelques jours, Naughty Dog, Nixxes Software et Iron Galaxy lanceront la version PC de The Last of Us Part II Remastered. Le jeu de base a vu le jour sur PS4 avant d'être amélioré pour PS5 et les joueurs PC vont enfin pouvoir le découvrir, les studios dévoilent cette semaine de nombreuses informations, à commencer par les configurations requises :

Cette version pour ordinateurs de The Last of Us Part II Remastered profitera évidemment de fonctionnalités techniques spécifiques, avec :

Une prise en charge Nvidia DLSS 3 Super Resolution et génération d’images ;

Une prise en charge AMD FSR 3.1 et FSR 4.0 avec mise à l’échelle et génération d’images ;

Des options de VSync et de limite de fréquence d’images (dont une option de fréquence d’images non limitée) ;

La possibilité d’ajuster la qualité des textures ;

La possibilité d’ajuster la distance du niveau de détail ;

La possibilité d’ajuster la qualité volumétrique ;

La possibilité d’ajuster la qualité des ombres ;

La possibilité d’ajuster l’occlusion ambiante ;

La possibilité d’ajuster la qualité des reflets ;

et bien plus.

Par ailleurs, la version PC prendra en charge les écrans ultra larges en 21:9, 32:9 et 48:9, avec une résolution 4K et la prise en charge de l'Audio 3D, des manettes (dont la DualSense avec le retour haptique complet) et du clavier+souris. Comme si cela ne suffisait pas, The Last of Us Part II Remastered aura droit à du contenu inédit dans le mode Sans retour, avec l'arrivée de Bill et Marlene, sur PC et PS5 :

Comme tous les combattants de Sans retour, ces personnages disposent de leur propre style de jeu et devraient offrir aux fans, récents ou de longue date, une nouvelle occasion de mettre leur courage à l’épreuve. Bill a un style de type « Passeur », il peut donc accéder à un fusil à pompe personnalisé dans les caches de butin et recevoir des récompenses doublées. Il est plus résistant contre les attaques au corps à corps, mais il ne peut pas esquiver. Quant à Marlene, son style est de type « Prise de risque », ce qui comprend un fusil d’assaut personalisé et des paris « Tout ou rien », mais elle peut aussi changer de voie une fois par partie en mode Sans retour, entre autres caractéristiques. Nous avons également ajouté quatre nouvelles cartes au mode Sans retour : Point de vue, qui est situé en hauteur au-dessus de la ville de Seattle et présente beaucoup de verticalité, est le site mémorable d’une rencontre avec les Seraphites dans la campagne. École est, durant la campagne, l’école élémentaire abandonnée où Ellie et Dina affrontent le W.L.F. Rues se déroule dans le quartier envahi par la végétation de Hillcrest à Seattle et Nid sera familier aux joueurs ayant incarné Abby dans un bâtiment rempli d’Infectés. Nous avons été ravis de voir les réactions à ce mode depuis la sortie de The Last of Us Part II Remastered l’année dernière sur PS5, et nous espérons que ces cartes vous offriront encore plus de nouveauté et de frissons à mesure que vous enchaînerez les parties.

Pour finir, Sony a trouvé un bon argument pour vous inciter à vous connecter à votre compte PlayStation Network sur PC : les joueurs pourront obtenir la veste de Jordan A. Mun d'Intergalactic: The Heretic Prophet pour Ellie, ainsi que 50 points en jeux, l'overlay PlayStation et les Trophées PSN. Les joueurs PS5 auront évidemment droit à cette version avec la version 2.0.0, en l'échange de quelques points.

La date de sortie de The Last of Us Part II Remastered sur PC et du patch 2.0.0 sur PS5 est fixée au 3 avril 2025, vous pouvez précommander le jeu contre 44,99 € sur Gamesplanet.

