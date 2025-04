NVIDIA : The Last of Us Part II Remastered et trois autres jeux désormais jouables avec le DLSS

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo qui profitent de ses technologies, notamment le DLSS 4 avec Multi Frame Generation introduit avec les cartes graphiques GeForce RTX Série 50. Cette semaine, ce sont quatre titres qui accueillent le DLSS 3 et le DLSS 4, dont le portage PC d'une ancienne exclusivité PS5.

The Last of Us Part II Remastered bénéficie du DLSS Frame Generation, du DLSS Super Resolution et du DLAA, tandis que The Finals, Enotria: The Last Song et Wild Assaut ont droit au DLSS 4 avec Multi Frame Generation.

Wild Assault : Wild Assault de Combat Cat Studio est un jeu de tir multijoueur PvP en 20 contre 20 à la troisième personne, basé sur Unreal Engine 5, avec des personnages anthropomorphiques dotés d'aptitudes uniques à thème animalier, lancé le 11 avril. Grâce au DLSS 4 avec Multi Frame Generation, combiné au DLSS Super Resolution, les taux de rafraîchissement sur les GPU GeForce RTX 50 Series sont multipliés par 5 en moyenne en 4K, avec tous les paramètres au maximum, permettant à tous les joueurs de jouer à plus de 230 FPS, jusqu'à 415 FPS. Vous pouvez voir le DLSS 4 en action dans cette bande-annonce : THE FINALS : Le jeu de tir free-to-play d'Embark Studios se déroule dans un monde hautement destructible, rendant chaque match unique. Les joueurs forment des équipes et participent à des tournois dans des arènes virtuelles pour se battre pour le titre de champion. Avec un GPU GeForce RTX dans votre PC ou ordinateur portable, RTXGI peut utiliser le ray tracing en accélération matérielle pour produire des effets d'illumination globale plus riches et réalistes. Lorsqu'il est activé, vous verrez la lumière rebondir de manière réaliste dans l'environnement, réagir à la destruction, et interagir avec le brouillard et la fumée volumétrique. La lumière et les ombres seront encore plus belles. Depuis sa sortie, THE FINALS a pris en charge le DLSS, et maintenant, dans une nouvelle mise à jour de la Saison 6, le support pour le DLSS Multi Frame Generation est ajouté, augmentant encore les taux de rafraîchissement sur les GPU GeForce RTX 50 Series.

: Enotria: The Last Song de Jyamma Games est un jeu de type soulslike se déroulant dans un monde magnifique baigné de soleil, inspiré du folklore italien, où le soleil le plus brillant projette les ombres les plus sombres. Portez des masques uniques altérant les rôles, affrontez des ennemis redoutables et modifiez la réalité avec le pouvoir d'Ardore pour dévoiler les secrets d'Enotria. Lorsque Enotria: The Last Song a été lancé l'année dernière, il incluait dès le premier jour le support pour le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution, offrant la meilleure expérience possible aux joueurs GeForce RTX. Désormais, une nouvelle mise à jour ajoute le support pour le DLSS Multi Frame Generation, accélérant encore les performances pour les propriétaires de GeForce RTX 50 Series. The Last of Us Part II Remastered : Découvrez le vainqueur de plus de 300 récompenses de Jeu de l'Année avec une série d'améliorations techniques qui font de The Last of Us Part II Remastered la meilleure façon de jouer à l'histoire d'Ellie et Abby. Les joueurs GeForce RTX peuvent s'assurer de bénéficier de l'expérience PC ultime avec le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution et le DLAA, leur permettant de maximiser les performances et la qualité d'image. Et pour une qualité d'image encore meilleure, activez le remplacement du DLSS Super Resolution dans l'application NVIDIA pour passer au dernier modèle d'IA transformer. (Lire aussi : TEST The Last of Us Part II Remastered : une version PC qui en met plein la vue)

