The Last of Us Part II Remastered : Naughty Dog veut encore nous y faire rejouer en ajoutant un nouveau mode de jeu gratuit

Dans la foulée de l'annonce du State of Play dédié à Ghost of Yōtei, Sony Interactive Entertainment communique à présent sur un jeu phare de son catalogue, The Last of Us Part II Remastered. Oui, en attendant Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog n'a toujours pas dit son dernier mot concernant son dernier jeu original en date, paru en 2020 sur PS4 avant de faire son retour l'an dernier sur PS5 puis en avril sur PC. Cette fois, pour occuper les joueurs, c'est un tout nouveau mode de jeu revisitant l'aventure en elle-même qui est proposé, et ce gratuitement. En effet, il est désormais possible de vivre les évènements dans leur ordre chronologique. Et comme vous pouvez le voir ci-dessous, des skins inspirées par Uncharted 4 pourront être débloquées de cette manière si la carotte des nouveaux Trophées ne suffit pas.

Attention, si vous n'avez encore jamais joué à ce deuxième épisode et n'avez aucune connaissance de ses rebondissements, quelques détails sont indiqués dans les lignes qui suivent, provenant du PlayStation Blog.

Ces derniers temps ont été riches en émotions chez Naughty Dog, notamment avec tous les fans nouveaux ou de longue date que nous avons accueillis dans la franchise The Last of Us. Pour vous remercier de votre soutien, nous avons une surprise : une mise à jour gratuite prévue aujourd'hui pour The Last of Us Part II Remastered !

Disponible dès aujourd'hui sur PlayStation 5 et PC, cette mise à jour téléchargeable propose une nouvelle manière inédite de revivre l'histoire de The Last of Us Part II : dans l'ordre chronologique.

Ceux qui ont déjà joué au jeu savent que son histoire est narrée de manière non linéaire et que les motivations, prises de conscience et enjeux émotionnels d'Ellie et Abby se dévoilent à travers une myriade de flashbacks ou d'histoires ancrées dans le présent. Si cette structure est un choix assumé qui renforce l'impact des thèmes et de la narration de Part II sur les joueurs, nous nous sommes toujours demandé à quoi pourrait ressembler l'histoire si elle était présentée dans un ordre chronologique. Et aujourd'hui, nous avons enfin la réponse.

Grâce au nouveau mode Chronologique, nous pensons que les joueurs plongeront plus profondément dans l'histoire de Part II. Par exemple, ils comprendront mieux pourquoi le fait qu'Ellie se voie offrir une guitare lui donne tant envie d'apprendre à en jouer, tandis que la traversée de Seattle fera un parallèle fascinant entre les itinéraires entremêlés d'Ellie et Abby. Vous verrez à quel point les protagonistes étaient proches de se croiser, l'impact de leurs actions l'une sur l'autre et bien plus.

Proposer une histoire chronologique pour The Last of Us Part II n'était pas une mince affaire, compte tenu du soin particulier que nous avions apporté au déroulement initial de l'histoire de Part II. Nous remercions les développeurs de Naughty Dog, ainsi que nos partenaires chez Nixxes, d'avoir rendu le mode Chronologique aussi fluide que possible. Même si nous recommandons aux joueurs qui découvrent le jeu de découvrir l'histoire de Part II telle qu'elle a été conçue à l'origine, l'équipe a travaillé dur pour proposer une manière alternative de profiter de cet opus.

Nous voulions également récompenser les joueurs qui se lanceront dans cette nouvelle approche viscérale de notre histoire. Outre les nouveaux trophées que vous débloquerez en terminant l'histoire de manière chronologique, vous obtiendrez également deux nouvelles skins qui vous sembleront sûrement familières...

Vous ne rêvez pas : vous pourrez incarner Joel et Tommy habillés respectivement en Nathan et Sam Drake dans le mode Sans retour. Alors que Naughty Dog souffle sa 40e bougie, nous sommes ravis de mettre en lumière l'histoire de notre studio que nous apprécions autant que vous. Vous pourrez débloquer ces skins après avoir terminé l'histoire en mode Chronologique. Elles seront utilisables dans Sans retour, le mode de survie en mode roguelike palpitant de Part II Remastered.

Une nouvelle mise à jour pour The Last of Us Part II Remastered est disponible aujourd'hui sur PS5 (via le Patch 2.1.0) et sur PC avec Steam et l'Epic Games Store (via le Patch 1.5). Elle propose le mode Chronologique, ainsi qu'un grand nombre de corrections de bugs et d'améliorations de performances.

Chez Naughty Dog, nous sommes profondément reconnaissants pour l'amour et le soutien que nous avons reçus de la part des fans de The Last of Us ces derniers mois. De la sortie de The Last of Us Part II Remastered sur PC à celle de The Last of Us Complete sur PlayStation 5, en passant par vos réactions hebdomadaires aux épisodes de la saison 2 de la série TV, nous nous sommes fait une joie de partager ces moments avec vous.