The Last of Us Part II Remastered : la version PC officialisée et datée, quid du PSN ?

Longtemps exclusif aux PlayStation, The Last of Us premier du nom était sorti sur PC avec sa version remastérisée Part I en 2023, mais les joueurs attendent depuis un bon moment sa suite. Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, Sony a enfin officialisé l'arrivée de The Last of Us Part II Remastered sur ordinateurs.

La date de sortie de The Last of Us Part II Remastered est fixée au 3 avril 2025 sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Développé par Nixxes Software et Iron Galaxy Studios, ce portage inclura donc toutes les améliorations et nouveautés de la version PS5 du jeu, avec notamment le mode Sans retour, des niveaux supprimés, le mode Guitare en jeu libre et de nouvelles tenues.

Cinq ans après leur dangereuse traversée des États-Unis ravagés par une pandémie, Ellie et Joel vivent désormais à Jackson, dans le Wyoming. Ce quotidien au cœur d'une communauté prospère leur a apporté la paix et la stabilité, malgré la menace constante des infectés et d'autres survivants moins bien lotis qu'eux. Lorsqu'un événement violent vient perturber cette tranquillité, Ellie embarque pour une aventure impitoyable au cours de laquelle elle tentera de faire justice et de tourner la page. Nouvelles fonctionnalités The Last of Us Part II Remastered renforce l'expérience du jeu original de façon innovante : Les nombreuses améliorations graphiques donnent vie à un monde aussi splendide que dangereux.

La manette DualSense PlayStation est désormais 100 % pris en charge. Sans retour – Un mode survie roguelike Profitez des combats réalistes de The Last of Us Part II dans un mode inédit ! Survivez à chaque tentative le plus longtemps possible en choisissant votre voie au cours d'une série d'affrontements aléatoires. Incarnez différents personnages à débloquer, avec chacun ses particularités. Les nombreux défis incluent certains lieux et adversaires parmi les plus mémorables du jeu, avec des combats de boss d'une intensité rare. Encore plus de façons de jouer Plongez plus avant dans cette aventure appréciée de tous et apprenez-en plus sur la création du jeu original.

Explorez les trois niveaux perdus, qui avaient été abandonnés en cours de développement et étaient absents du jeu original.

Découvrez les coulisses du développement tout au long du jeu grâce à plusieurs heures de commentaires par les membres de l'équipe en personne.

Exprimez tout votre potentiel musical grâce au mode Guitare en jeu libre et ses instruments à débloquer, ou tentez le mode Speedrun² pour ensuite publier vos meilleurs temps.

Profitez de nouvelles options d'accessibilité avec l'audiodescription³ et les vibrations en cas de dialogue.

The Last of Us Part II Remastered propose également des skins d'armes et de personnages à débloquer pour Ellie et Abby.

Pour les spécificités de cette version PC de The Last of Us Part II Remastered, il faudra patienter, Sony promet de détailler tout cela avant le lancement. Cependant, la page Steam nous apprend déjà qu'un compte PlayStation Network sera requis pour jouer...