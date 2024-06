The Last of Us Part II : une version PC déjà prête depuis longtemps ?

Sony est de plus en plus enclin à sortir ses jeux sur ordinateurs, même s'il faut souvent attendre quelques années après le lancement sur PlayStation 4 ou 5. Les joueurs PC ont déjà pu mettre la main sur des franchises cultes comme God of War, Uncharted ou encore Spider-Man, sans oublier The Last of Us Part I, remake du jeu de Naughty Dog.

Lancé il y a maintenant un an, non sans difficultés techniques, le jeu reste très sympathique et les joueurs attendent maintenant sa suite, TLOU Part II, qui a déjà eu droit à une version Remastered sur PS5. Sony n'a rien officialisé, mais en interne, tout serait déjà prêt. C'est ce qu'affirme le leaker billbil-kun sur Dealabs. D'après ses informations, le développement de la version PC de The Last of Us Part II aurait commencé en 2021 et se serait terminé... en novembre 2023 ! Le titre serait donc prêt, mais caché dans les cartons de Sony, qui attend une mystérieuse raison pour le lancer sur ordinateurs. Le leaker évoque une hypothèse intéressante : Sony attendrait la sortie de la Saison 2 de la série live action The Last of Us sur HBO Max en 2025 pour sortir ce portage PC de The Last of Us Part II.

Si l'information de billbil-kun est correcte, les joueurs PC vont être frustrés, mais il va falloir faire avec. Si vous n'avez pas encore découvert la franchise sur ordinateurs, The Last of Us Part I est disponible contre 53,99 € sur Gamesplanet.