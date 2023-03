The Last of Us Part I : optimisation terrible et problèmes techniques à foison, le portage PC se fait descendre à sa sortie

Sony Interactive Entertainment n'en est pas à son premier portage de jeu PlayStation sur PC, mais il n'est pas encore expert dans le domaine. Il vient de le prouver à nouveau avec le portage de The Last of Us Part I, de sortie ce mardi sur Steam et l'Epic Games Store avec plusieurs semaines de retard sur les plans initiaux, quelques mois seulement après son arrivée sur PS5.

Les premières critiques des joueurs ne sont en effet pas bonnes du tout. Ainsi, sur Steam, ils sont déjà plus de 5 000 à avoir donné des évaluations « plutôt négatives » à cette version PC, les joueurs se plaignant globalement de problèmes d'optimisation (jugée « terrible » par plusieurs internautes ») rendant le jeu difficilement jouable même avec une configuration de pointe, de chargements longs et fréquents, de crashs et de bugs. Cela fait beaucoup pour un seul jeu, qui a surtout déjà été reporté pour éviter des écueils techniques du genre...

Naughty Dog a déjà réagi en déclarant qu'il avait entendu les remarques des joueurs et préparait des correctifs.

Joueurs PC de The Last of Us Part I : nous avons entendu vos inquiétudes et notre équipe enquête activement sur plusieurs problèmes que vous avez signalés. Nous continuerons à vous tenir au courant, mais notre équipe donne la priorité aux mises à jour et traitera les problèmes dans les prochaines mises à jour.

Bref, il ne semble clairement pas conseillé de jouer à The Last of Us Part I sur PC pour le moment, alors si vous voulez une version qui tourne correctement, vous pouvez vous tourner vers la version PS5 à 61,49 € sur Amazon.fr.

