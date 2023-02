The Last of Us Part I : la version PC repoussée de plusieurs semaines

The Last of Us célèbre cette année son dixième anniversaire, la franchise a droit actuellement à une adaptation en série live-action sur HBO et le premier volet est revenu sur PS5 l'année dernière avec un remake. Mais ce The Last of Us Part I se fait toujours attendre sur PC, il devait arriver le 3 mars prochain.

À un mois du lancement, Naughty Dog prend la parole, et c'est pour une mauvaise nouvelle : la date de sortie de The Last of Us Part I est reportée au 28 mars 2023 sur PC. Comme toujours, le développeur explique qu'il a besoin de davantage de temps pour peaufiner ce portage et proposer aux fans la meilleure version possible de son jeu, d'où ces quelques semaines de retard. Le studio en profite pour remercier tous les fans pour leur soutien et leur passion depuis toutes ces années, notamment les nouveaux venus avec la série sur HBO.

Bon, après avoir attendu 10 ans, les joueurs sur PC ne sont plus à trois semaines près. Vous pouvez tout de même précommander ce The Last of Us Part I à 53,99 € (-10 %) sur Gamesplanet.

