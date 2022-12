TGA 2022 : The Last of Us Part I tient sa date de sortie sur PC

Lors de l'annonce de The Last of Us Part I, remake du premier volet de la série de Naughty Dog, une version PC avait été annoncée aux côtés de la version PlayStation 5. Mais comme pour Uncharted: Legacy of Thieves, le titre arrive après coup sur nos ordinateurs, et nous savons enfin quand.

The Last of Us is officially coming to PC on March 3rd! @TLOUVideoGame #TheGameAwards pic.twitter.com/STH3WVf4A1 — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2022

La date de sortie de The Last of Us Part I est fixée au 3 mars 2023 sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Les joueurs sur ordinateurs devront attendre encore quelques mois afin de découvrir le jeu culte de Naughty Dog mettant en scène Joel et Ellie dans un monde post-apocalyptique rempli d'infectés.

D'ici la sortie de The Last of Us Part I sur ordinateurs, Sony aura tout le temps de détailler les spécificités techniques de ce portage.