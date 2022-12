TGA 2022 : The Lords of the Fallen ne fait pas dans la finesse en dévoilant son gameplay

Vous le savez, Lords of the Fallen 2 s'appellera finalement The Lords of the Fallen et il arrivera normalement l'année prochaine sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Après une bien belle cinématique lors de la gamescom 2022, le jeu de rôle et d'action de CI Games était de retour pendant les Game Awards.

Cette nouvelle bande-annonce de The Lords of the Fallen nous montre tout un tas d'environnements aussi variés que glauque, habités par des créatures terrifiantes qui auraient leur place dans le manga Berserk. Mais surtout, la vidéo nous donne un aperçu du gameplay de cette suite, pas de quoi bouleverser les amateurs d'Action-RPG cependant.

The Lords of the Fallen est attendu en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.