GC2022 : The Lords of the Fallen, changement de nom, cinématique et nombreux détails pour Lords of the Fallen 2

Cela fait longtemps que nous savons que CI Games et Hexworks préparent une suite à Lords of the Fallen. Un logo pour celui qui aurait dû s'appeler Lords of the Fallen 2 avait été révélé l'année dernière, mais à l'occasion de sa première bande-annonce présentée à la gamescom Opening Night Live, il a finalement été rebaptisé The Lords of the Fallen.

Il y aura en effet plusieurs « Seigneurs des Déchus » dans cet Action-RPG, qui pourra être joué à 2 en multijoueur coopératif. Il nous invitera à explorer en parallèle les mondes des vivants et des morts pour prendre part à des combats exigeants, que nous pourrons vivre avec un héros hautement personnalisable, notamment en choisissant parmi 9 classes.

The Lords of the Fallen propose une aventure RPG épique inédite dans un vaste monde interconnecté mesurant plus de cinq fois la taille de l'original. Après une ère de la pire tyrannie qui soit, le dieu démon Adyr était enfin vaincu. Hélas, les dieux ne restent pas déchus éternellement. Les éons ont passé et la résurrection d'Adyr approche. Dans la peau d'un des mythiques Croisés noirs, traversez les royaumes des vivants et des morts dans ce RPG de longue haleine proposant des boss titanesques, des combats intenses et exigeants, des personnages hauts en couleur et un scénario aussi profond qu'immersif. Votre légende sera-t-elle faite de lumière... ou de ténèbres ? Osez espérer. Explorez un monde vaste et interconnecté

Traversez deux vastes mondes parallèles pour tenter de renverser Adyr. Si le royaume des vivants a son lot de défis brutaux, d'indicibles terreurs vous attendent dans le cauchemardesque monde des morts. Forgez votre légende

Customisez intégralement l'apparence de votre personnage à partir d'un vaste choix d'options visuelles, avant de sélectionner l'une des neuf classes disponibles. Quelle que soit votre voie de départ, développez votre personnage selon votre style de jeu en améliorant ses stats, armes, armures et sorts. Maîtrisez des combats tactiques fluides, exigeants et intenses

Seuls ceux qui maîtriseront le combat tactique dans toute sa profondeur pourront espérer survivre. Choisissez parmi des centaines d'armes uniques et brutales, ou préférez la magie au métal et libérez des attaques arcaniques dévastatrices. Unissez-vous ou combattez en multijoueur en ligne

Vivez cette vaste campagne solo seul ou invitez un ami à rejoindre votre aventure dans un mode coop en ligne sans interruption. Mais prudence : les héros d'autres royaumes peuvent vous envahir et ne s'en priveront pas. Maniez une relique au pouvoir contre nature

Votre lanterne possède le pouvoir impie de passer d'un monde à l'autre. Utilisez-le pour atteindre des lieux oubliés, déterrer des trésors mythiques et même manipuler l'âme de votre ennemi. Soustrayez-vous à la mort

Tombez dans le monde des vivants et vous vous relèverez... dans celui des défunts. Vous avez alors une dernière chance de retourner à la vie, assailli par toutes sortes de créatures infernales. Caractéristiques Partez pour deux vastes mondes parallèles, ceux des vivants... et des morts.

Maîtrisez un système de combat tactique fluide, intense et exigeant.

Assénez des attaques magiques dévastatrices et renforcez votre personnage.

Invitez un deuxième joueur à rejoindre votre campagne dans un mode multijoueur en ligne sans interruption.

Rencontrez de nombreux personnages prêts à vous aider. À vous de voir s'il faut accepter leur aide...

Customisez votre personnage unique des pieds à la tête.

Choisissez parmi 9 classes de personnage de départ, dont Chevalier, Voleur et Apprenti du feu.

La première bande-annonce cinématique ne montre pas de gameplay, mais nous avons le temps pour ça : The Lords of the Fallen sortira en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.