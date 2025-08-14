PUBG: Battlegrounds, un énorme changement annoncé, des millions de joueurs concernés

PUBG: Battlegrounds, un Battle Royale qui perdure





Au milieu de tous les Battle Royale qui sortent régulièrement, PUBG: Battlegrounds a conservé une place de choix auprès des joueurs. Il faut dire que le titre de Krafton était l'un des premiers du genre, c'est lui qui a popularisé le Battle Royale en 2017, avant même l'arrivée de Fortnite. Le jeu de tir et de survie, désormais free-to-play, est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais voilà que Krafton annonce un gros changement qui concerne des millions de joueurs.

PUBG: Battlegrounds abandonne les PS4 et Xbox One !





Dans un communiqué, Krafton et le développeur PUBG Studios annoncent qu'ils vont se focaliser sur les consoles actuelles et ainsi abandonner PUBG: Battlegrounds sur PlayStation 4 et Xbox One. Un gros changement pour de nombreux joueurs, mais qui est dans l'air du temps, de plus en plus de jeux live service mettent de côté les consoles d'ancienne génération, comme The First Descendant récemment. Les développeurs de PUBG: Battlegrounds justifient ce choix :

Ce changement est une étape nécessaire pour aligner PUBG Console sur les consoles de génération actuelle. Afin d'offrir à nos joueurs un environnement de jeu plus stable sur console et de garantir une expérience plus fluide lors des prochaines mises à jour, nous avons décidé de migrer vers les consoles de génération actuelle. Suite à cette transition, les joueurs sur console bénéficieront de graphismes améliorés et d'une fréquence d'images plus stable. De plus, nous prévoyons de réduire les problèmes de plantage récurrents grâce à des optimisations liées à la mémoire.

Quand PUBG: Battlegrounds sera-t-il abandonné sur PS4 et Xbox One ?





PUBG: Battlegrounds ne sera plus supporté à partir du 13 novembre 2025 sur PlayStation 4 et Xbox One. Après cette date, il ne sera plus possible de télécharger le Battle Royale sur ces plateformes, ni d'y jouer. Bien sûr, les comptes et la progression des joueurs seront conservés et il sera possible de poursuivre l'aventure sur PS5 ou Xbox Series X|S. Enfin, les abonnés à Battlegrounds Plus vont pouvoir se faire rembourser, selon les conditions de Sony ou Microsoft.

PUBG Studios rappelle que les versions PS5 et Xbox Series X|S de PUBG Battlegrounds bénéficieront d'améliorations graphiques et techniques, le jeu tournera en effet à 60 fps et en 2160p sur PS5 Pro et Xbox Series X. Sur PS5, le jeu affichera une image en 1440p à 60 fps, tandis que sur Xbox Series S, les joueurs auront le choix entre un mode 1080p à 60 fps ou 1440p à 30 fps. Ci-dessous, vous pouvez voir une comparaison entre l'actuel jeu PS4 tournant sur PS5 et la future version PS5 native :

