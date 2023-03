PUBG: Battlegrounds, un mode Bizarre Battle Royale pour le 1er avril lancé

Chaque année, Krafton s'amuse à lancer un nouveau mode temporaire pour célébrer le 1er avril et le studio n'échappe pas à la tradition en 2023. Après Fantasy Battle Royale, POBG - The Original Battlegrounds en 8 bits et Monster Chicken Royale avec un kaiju l'année dernière, les développeurs lancent le mode Bizarre Battle Royale :

Dès maintenant et jusqu'au 10 avril prochain, les joueurs de PUBG: Battlegrounds peuvent donc se lancer dans le Bizarre Battle Royale (via LABS). Le mode nous plonge dans des batailles avec des poulets géants, des zombies et des pouvoirs spéciaux, tout cela est inspiré des rêves du Lone Survivor et les éliminations permettent de collecter des pièces OP afin d'acheter des objets temporaires pour avoir des améliorations pendant les parties. La règle ne change pas, c'est la dernière équipe en vie qui gagne le match, mais les trois dernières équipes peuvent gagner des pièces OP pour les prochaines parties. D'autres évènements sont là pour amuser les joueurs, dont un permettant d'obtenir un Emblème de Survivant Bizarre et des Coffres et Clés de Chasseur. Tout est expliqué sur le site officiel du Battle Royale.

PUBG: Battlegrounds est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

