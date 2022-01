PUBG: Battlegrounds, le Battle Royale incontournable devient free-to-play aujourd'hui avec sa mise à jour 15.2 !

Vous aviez peut-être manqué l'annonce dans le flux des révélations des Game Awards 2021, mais Krafton y a bien annoncé que PUBG: Battlegrounds allait devenir free-to-play. Le Battle Royale qui a popularisé le genre en 2017 était jusqu'à présent exclusivement vendu au format premium, ce qui ne l'empêchait pas de proposer des achats intégrés pour des cosmétiques.

La recette change donc aujourd'hui même : PlayerUnknown's Battlegrounds devient disponible en téléchargement gratuit, toujours avec des achats intégrés pour des éléments esthétiques. Les vétérans auront d'ailleurs droit à quelques bonus du genre pour les remercier de leur investissement, tout comme les nouveaux venus qui se procureront le DLC Battleground Plus à 12,99 € débloquant « les matchs personnalisés privés, des boosts d’EXP, des pièces vestimentaires commémoratives et bien plus encore ».



Si vous n'avez encore jamais tâté PUBG: Battlegrounds, c'est donc le moment, que ce soit sur PC via Steam, PS4 et PS5 où le PlayStation Plus n'est pas requis pour jouer en ligne, Xbox One et Xbox Series X|S où l'abonnement Xbox Live Gold est obligatoire, et enfin même sur Stadia où aucun prérequis n'est demandé, si ce n'est un écran et une manette ou un clavier.

Le jeu accueille au passage sa mise à jour 15.2 introduisant de nouveaux équipements tactiques dont le Drone et l'EMT, des entraînements simples et contre jusqu'à 99 bots, et plus encore. Les nouveautés peuvent être retrouvées en vidéo ci-dessus ou en détail et en anglais ici.