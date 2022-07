PUBG: Battlegrounds, Neymar Jr. devient ambassadeur du Battle Royale

PUBG: Battlegrounds continue de faire les beaux jours de Krafton, le studio a récemment lancé la mise à jour 18.2 rajoutant une nouvelle carte et d'autres mécaniques de jeu, mais cette fois, l'équipe prend la parole pour annoncer un partenariat avec une célèbre star du ballon rond, à savoir Neymar da Silva Santos Júnior.

Plus connu sous le diminutif de Neymar Jr., le joueur brésilien a fait les beaux jours du FC Barcelone avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2017, et il devient ambassadeur officiel de PUBG: Battlegrounds, le Battle Royale aux 75 millions d'exemplaires vendus (et désormais free-to-play). En plus de prendre la pose sur des photos, Neymar participera surtout à une série d'évènements in-game et en dehors du jeu tout au long de l'année, « pour célébrer officiellement sa passion pour PUBG: Battlegrounds, auquel il joue régulièrement depuis sa sortie il y a cinq ans » (entre deux parties de Call of Duty et Counter-Strike). Ce partenariat a déjà débuté avec un livestream le 14 juillet dernier où lui et ses coéquipiers (Gaulês, Netenho et Sparkingg) ont affronté des joueurs du monde entier pour faire gagner des G-Coin, l'occasion de découvrir au passage la nouvelle carte, Deston. Neymar Jr. commentait alors :

Participer à PUBG est incroyable. Je suis très fier de faire partie de ce nouveau projet et j'ai hâte de jouer sur la nouvelle carte.

PUBG: Battlegrounds est pour rappel jouable gratuitement sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia, vous pouvez retrouver des cartes prépayées PSN sur Amazon.