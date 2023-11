PUBG: Battlegrounds dévoile sa carte très Japonaise

Krafton continue de faire vivre PUBG: Battlegrounds, son jeu de tir Battle Royale désormais jouable en free-to-play. Le titre accueillera le mois prochain sa dixième carte, Rondo, qui nous fera voyager jusqu'au Japon en combinant des éléments esthétiques traditionnels et modernes.

Rondo, également connue sous le nom du Champ de l'Honneur, sera donc une carte 8x8 avec la plus grande zone jouable de PUBG: Battlegrounds, Krafton nous la présente en détails :

Rondo offre un mélange harmonieux de charme traditionnel et de visuels contemporains à travers ses diverses régions. Au sud-ouest, les joueurs rencontreront de nouveaux environnements tels que des lacs et des bosquets de bambous, tandis que le nord-est présente une ambiance différente avec des crêtes variées. Yu Lin, entouré de lacs et de forêts, respire la beauté traditionnelle. Tin Long Garden, situé dans un quartier résidentiel traditionnel, abrite des cascades et des montagnes rocheuses, alliant en harmonie grandeur et nature. A Mey Ran, où cohabitent bâtiments et rivières, des combats aquatiques vous attendent.

La carte présente également un paysage urbain moderne. La ville de Jadena, avec ses gratte-ciels imposants et ses enseignes lumineuses vibrantes, sert de toile de fond à une intense guerre urbaine. NEOX Factory présente des scénarios de combat uniques, notamment une piste d'essai de véhicules et une zone d'usine mettant en vedette le véhicule NEOX Blanc. Les joueurs peuvent explorer une gamme de zones visuellement diverses, telles que Rin Jiang, Jao Tin et le Stade.

Rondo introduit de nouveaux éléments uniques à la carte. Des bambous destructibles sont stratégiquement disséminés, ajoutant une couche tactique au gameplay puisque les joueurs peuvent les détruire à l'aide d'objets jetables ou de véhicules. Des options de transport spécifiques à la ville sont également disponibles. Dans Jadena City, l'escalator de niveau intermédiaire permet aux joueurs de se déplacer rapidement entre les bâtiments. De plus, RONDO introduit une nouvelle arme conçue exclusivement pour la carte : le JS9, une mitraillette (SMG) de 9 mm avec un recul relativement faible et la possibilité de passer en mode tir automatique, ce qui en fait un choix privilégié sur la carte.