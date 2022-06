PUBG: Battlegrounds, la nouvelle carte Deston dévoilée et détaillée

Krafton continue de rajouter du contenu à PUBG: Battlegrounds, son célèbre Battle Royale désormais jouable en free-to-play sur ordinateurs et consoles. Le titre accueillera dans quelques jours une nouvelle carte, Deston, présentée aujourd'hui en détail par les développeurs.

Deston sera « la carte la plus grande, la plus large et la plus dense que le jeu n’ait jamais vue » dans PUBG: Battlegrounds, avec des environnements urbains, des collines ou encore des marécages. Il faudra connaître les biomes sur le bout des doigts pour survivre sur cette map, et le studio profitera de l'évènement pour rajouter d'autres fonctionnalités et contenus :

Nouvelle carte : Deston Plusieurs éléments et commentaires de Haven ont été pris en compte lors de la conception de carte 8x8 pour s’assurer que l’apparence, la sensation et les mécanismes sont dignes de PUBG : BATTLEGROUNDS. Deston est la carte la plus grande, la plus large et la plus dense que le jeu n’ait jamais vue. Tout au long d’un match sur Deston, les joueurs découvriront des environnements urbains impressionnants composés de grands bâtiments verticaux, des collines ondulantes, des plaines et des marécages récemment conçus. La carte a pour but de trouver le juste milieu entre un gameplay amusant et une immersion des joueurs dans des champs de bataille réalistes. Deston mettra les joueurs au défi d’apprendre chaque biome de la carte afin d’anticiper et de comprendre comment considérer les différents équipements, véhicules et couvertures afin d’obtenir un Chicken Dinner. Veuillez trouver ci-dessous un aperçu plus détaillé des nouveaux biomes de Deston. Le marécage – Dans la partie nord de la carte se trouve le tout premier marécage de PUBG : BATTLEGROUNDS. Cette zone est un environnement unique, rempli de nouvelles expériences pour les joueurs. La forêt de mangrove dense et luxuriante appelle à de nombreux combats au corps à corps.

– Dans la partie nord de la carte se trouve le tout premier marécage de PUBG : BATTLEGROUNDS. Cette zone est un environnement unique, rempli de nouvelles expériences pour les joueurs. La forêt de mangrove dense et luxuriante appelle à de nombreux combats au corps à corps. Les plaines centrales – Les plaines centrales offrent l’expérience traditionnelle que les joueurs ont appris à connaitre et à aimer. Semblable à Erangel et Taego, cette zone trouve un équilibre entre la couverture, les paysages et les points d’intérêts (POI) que les joueurs peuvent explorer. Le POI Lodge, situé dans les plaines centrales, est le plus grand bâtiment jamais construit dans le jeu. Les joueurs peuvent s’y rendre et découvrir comment certains chasseurs peuvent devenir les chassés.

– Les plaines centrales offrent l’expérience traditionnelle que les joueurs ont appris à connaitre et à aimer. Semblable à Erangel et Taego, cette zone trouve un équilibre entre la couverture, les paysages et les points d’intérêts (POI) que les joueurs peuvent explorer. Le POI Lodge, situé dans les plaines centrales, est le plus grand bâtiment jamais construit dans le jeu. Les joueurs peuvent s’y rendre et découvrir comment certains chasseurs peuvent devenir les chassés. Concert District – Les fêtards s’amuseront dans le Concert District, et peuvent apercevoir un gigantesque ballon poulet flottant dans les airs. L’arène de paintball offrira également des possibilités d’engagements à courte, moyenne et longue distance. Les joueurs voudront se familiariser avec ce POI car il pourrait venir s’ajouter aux cartes du Deathmatch par équipe à l’avenir.

– Les fêtards s’amuseront dans le Concert District, et peuvent apercevoir un gigantesque ballon poulet flottant dans les airs. L’arène de paintball offrira également des possibilités d’engagements à courte, moyenne et longue distance. Les joueurs voudront se familiariser avec ce POI car il pourrait venir s’ajouter aux cartes du Deathmatch par équipe à l’avenir. Western Highlands – Les tireurs d’élite apprécieront ce que la région de Western Highlands a à offrir, les compétences des joueurs en matière de sniper et de tireur d’élite au fusil seront mises à l’épreuve. Comportant un minimum de plantes pour un large niveau de visibilité, les joueurs peu méfiants peuvent se retrouver au milieu d'une ligne de mire. Les collines sinueuses et l'atmosphère sèche et rocailleuse de la zone de l'île côtière déserte permettront davantage de rencontres à couvert ainsi que de cache-cache. Nouvelles fonctionnalités : Mécaniques de Mouvement Ascender – Avec l'ajout de la carte officiel, une toute nouvelle mécanique de mouvement arrivera dans PUBG : BATTLEGROUNDS pour transporter les joueurs autour de Deston. L'Ascender est une poulie motorisée que les joueurs peuvent s'attendre à trouver attachée au mur de certains bâtiments, notamment les tours cellulaires spéciales. Ce nouveau système permettra aux joueurs de passer du sol au sommet d'un bâtiment, mais également de redescendre en douceur. De plus, les joueurs n'auront pas à porter d'objets spéciaux pour utiliser les ascenseurs et leur vitesse pourra être ajustée par la touche de sprint.

– Avec l'ajout de la carte officiel, une toute nouvelle mécanique de mouvement arrivera dans PUBG : BATTLEGROUNDS pour transporter les joueurs autour de Deston. L'Ascender est une poulie motorisée que les joueurs peuvent s'attendre à trouver attachée au mur de certains bâtiments, notamment les tours cellulaires spéciales. Ce nouveau système permettra aux joueurs de passer du sol au sommet d'un bâtiment, mais également de redescendre en douceur. De plus, les joueurs n'auront pas à porter d'objets spéciaux pour utiliser les ascenseurs et leur vitesse pourra être ajustée par la touche de sprint. Parachute d'urgence – Cela ne sert à rien de créer les plus hauts bâtiments jamais introduits dans PUBG : BATTLEGROUNDS si vous ne pouvez pas sauter en bas, c'est pourquoi le parachute d'urgence toujours actif a été créé, les joueurs pourront sauter des hauteurs de Deston sans crainte. Le parachute d'urgence est un objet par défaut dans l'inventaire des joueurs et reste toujours actif. Il se redéploiera pour les joueurs tombant sur la carte pour les sauver du sol et donc d’une fin prématurée de la partie. De plus, les tours cellulaires spéciales sur lesquelles se trouvent des ascenseurs permettront aux joueurs de combiner l'ascenseur avec le parachute de secours et ainsi créer un mouvement de type fronde pour se déplacer sur la carte.

– Cela ne sert à rien de créer les plus hauts bâtiments jamais introduits dans PUBG : BATTLEGROUNDS si vous ne pouvez pas sauter en bas, c'est pourquoi le parachute d'urgence toujours actif a été créé, les joueurs pourront sauter des hauteurs de Deston sans crainte. Le parachute d'urgence est un objet par défaut dans l'inventaire des joueurs et reste toujours actif. Il se redéploiera pour les joueurs tombant sur la carte pour les sauver du sol et donc d’une fin prématurée de la partie. De plus, les tours cellulaires spéciales sur lesquelles se trouvent des ascenseurs permettront aux joueurs de combiner l'ascenseur avec le parachute de secours et ainsi créer un mouvement de type fronde pour se déplacer sur la carte. Stations de pompes à essence - Deston introduira des stations-service en état de marche pour que les joueurs puissent faire le plein des véhicules lors de leurs déplacements sur la carte. Cependant , soyez prévenus que ces stations essence peuvent exploser façon Michael Bay si on leur tire dessus. Nouveau matériel tactique : Détecteur de Puce Bleue Le détecteur de puces bleues est le nouvel équipement tactique disponible avec le lancement de Deston ! Le détecteur de puces bleues est une version rapprochée de la lunette de visée, qui aidera les joueurs à détecter l'emplacement des joueurs adverses dans un certain rayon. Cependant, en raison du délai de détection, le détecteur de puce bleue n'affiche pas l'emplacement des autres joueurs en temps réel et il ne montrera pas la position verticale exacte lorsqu'il est utilisé dans les quartiers urbains. Le gameplay de base de PUBG : BATTLEGROUNDS reste une priorité absolue et les réactions autour du nouvel équipement tactique seront suivies de près une fois que les joueurs auront mis la main dessus. Nouvelles armes Comme toutes les cartes, Deston propose deux nouvelles armes exclusives que les joueurs pourront essayer pendant les matchs. L'Origin 12 est un fusil à pompe avec une précision et une portée supérieure qui le rend plus efficace dans toutes les zones de la carte. Le MP9 est un nouveau pistolet-mitrailleur surpuissant, spécialisé dans les situations de combat rapproché.

La carte Deston sera disponible à partir du 13 juillet prochain dans PUBG: Battlegrounds. Vous pouvez retrouver ci-dessus un long live où les développeurs présentent la map, ainsi que des cartes PSN sur Amazon.