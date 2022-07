PUBG: Battlegrounds, des ascendeurs, des hydroglisseurs et la carte Deston pour la mise à jour 18.2

Krafton s'apprête à lancer plus tard ce mois-ci une nouvelle carte pour PUBG: Battlegrounds, Deston. Cette map sera au cœur de la future mise à jour 18.2, mais les développeurs comptent également rajouter pas mal d'autres petites choses, comme des ascendeurs, des parachutes d'urgence, des pompes à essence ou encore des hydroglisseurs.

La mise à jour 18.2 de PUBG: Battlegrounds est détaillée sur le site officiel du Battle Royale, mais voici ce qu'il faut retenir :

Nouvelle Carte : Deston

L’attente et le suspense concernant la nouvelle map 8x8 de PUBG: BATTLEGROUNDS touchent à leur fin tandis que le monde ravagé du futur proche de Deston débarque permettant aux joueurs de l’explorer. Deston offre aux joueurs l’opportunité de traverser différents biomes : un centre-ville inondé abritant l’un des plus hauts gratte-ciels jamais vus dans PUBG: BATTLEGROUND, un marécage trouble, des côtes claires, de magnifiques montagnes et des îles inexplorées. Deston sera disponible en tant que carte vedette et sera jouable en Solo, Duos et dans les modes Squad TPP et FPP.

Nouveau véhicule : hydroglisseur - Voyager sur terre et sur mer ? Le nouvel ajout peut subvenir aux besoins amphibies des joueurs sans qu’ils aient à changer de véhicule. L’hydroglisseur est extrêmement rapide sur l’eau et atteint les 76km/h sur la terre ferme. Il peut transporter jusqu’à cinq joueurs et n’est disponible que dans Deston.

- Voyager sur terre et sur mer ? Le nouvel ajout peut subvenir aux besoins amphibies des joueurs sans qu’ils aient à changer de véhicule. L’hydroglisseur est extrêmement rapide sur l’eau et atteint les 76km/h sur la terre ferme. Il peut transporter jusqu’à cinq joueurs et n’est disponible que dans Deston. Points d’intérêt - Une nouvelle carte est synonyme de nouveaux points d’intérêt (Point Of Interests), que les joueurs peuvent explorer ! Deston propose ainsi :

- Une nouvelle carte est synonyme de nouveaux points d’intérêt (Point Of Interests), que les joueurs peuvent explorer ! Deston propose ainsi : Ripton - Une ville partiellement submergée que les joueurs devront traverser en pataugeant dans des eaux peu profondes. Ils pourront utiliser les hauts gratte-ciels pour passer sans encombre de l’air au sol.

- Une ville partiellement submergée que les joueurs devront traverser en pataugeant dans des eaux peu profondes. Ils pourront utiliser les hauts gratte-ciels pour passer sans encombre de l’air au sol.

Swamp – Une zone marécageuse peu profonde dans laquelle les joueurs s’affrontent.

– Une zone marécageuse peu profonde dans laquelle les joueurs s’affrontent.

Concert - Un véritable festival en plein air où il est possible de lâcher quelques pas de danse avant de retourner au combat en quête du Chicken Dinner, ainsi que davantage de points d’intérêt que les joueurs peuvent eux-mêmes découvrir.

- Un véritable festival en plein air où il est possible de lâcher quelques pas de danse avant de retourner au combat en quête du Chicken Dinner, ainsi que davantage de points d’intérêt que les joueurs peuvent eux-mêmes découvrir. Nouvelle Arme : O12 - Deston introduit également une nouvelle arme exclusive. L’O12 est un fusil de chasse à balles de calibre 12 offrant une précision et une portée supérieure à tous les autres fusils de chasse, ce qui le rend plus efficace dans les combats à moyenne et courte distance.

Équipement de Deston

Afin de diversifier les manières de jouer, Deston introduit de nouveaux équipements exclusifs, tels que l’Ascender pour davantage de mouvement vertical, le parachute en tant qu’objet par défaut pour tous les joueurs, ainsi que des tours cellulaires permettant de combiner l’utilisation des Ascenders et des parachutes afin de parcourir de longues distances rapidement dans Deston.

Ces objets déclencheront des interactions spéciales dans le jeu et feront entrer les joueurs dans un état de flow sans perturber leur immersion. Chaque objet utilitaire de la carte sera placé dans l'inventaire des joueurs en entrant dans Deston et pourra être utilisé autant de fois que les joueurs le souhaitent. Ces objets n'affecteront pas le poids de l'inventaire et occuperont leurs propres emplacements d'inventaire.

Nouvelles Fonctionnalités