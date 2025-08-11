DOOM: The Dark Ages se met à jour avec La Morgue et une skin gratuite

L'Update 2 de DOOM: The Dark Ages est disponible





Bethesda et id Software ont sorti en mai dernier DOOM: The Dark Ages, un FPS qui fait office de préquelle à DOOM (2016) et DOOM Eternal. Un titre qui compte trois millions de joueurs grâce au Game Pass et qui a refait parler de lui ce week-end, à l'occasion de la QuakeCon 2025. Les développeurs ont profité de l'évènement pour lancer la Mise à jour 2 de DOOM: The Dark Ages.

Quelles sont les nouveautés de la Mise à jour 2 de DOOM: The Dark Ages ?





Cette seconde mise à jour majeure de DOOM: The Dark Ages rajoute la Morgue, une arène avec une infinité de démons à affronter, mais également des tenues alternatives pour le DOOM Slayer, une boucle pour le mode Benchmark sur PC et divers correctifs. Voici les points principaux de cette Mise à jour 2 de DOOM: The Dark Ages :

La Morgue



Comprend un nouveau gestionnaire de combat : Sélectionnez le type et la quantité de démons qui apparaîtront

Définissez une limite de temps pour vous mettre au défi ou activez le mode infini

Utilisez le compteur de réapparition des ennemis pour façonner votre expérience Comprend 3 arènes : Arène 1 : Cité de Ry'uul

Arène 2 : Village de Khalim

Arène 3 : Port des âmes Enfin, un juke-box sur lequel vous pouvez sélectionner une musique de DOOM: The Dark Ages pour votre combat personnalisé. Mode Benchmark



Ajout d'un mode démo qui vous permet de créer une playlist en boucle des parcours du mode Benchmark. Nouvelle personnalisation cosmétique



Apparence QuakeCon 2025 pour le DOOM Slayer gratuite pour une période limitée*



Apparence Perfection pour le DOOM Slayer gagnable** *Nécessite d'associer la plateforme sur laquelle vous jouez à DOOM: The Dark Ages à votre compte Bethesda.net et de lancer le jeu entre le 7 août et le 1er septembre 2025. L'apparence apparaîtra dans le jeu dans les 48 heures. ** Terminez un combat dans chaque arène de la Morgue (3 au total)

Où acheter DOOM: The Dark Ages ?





Vous pouvez retrouver le changelog en français des corrections et améliorations apportées à DOOM: The Dark Ages sur son site officiel. Le jeu est disponible à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

