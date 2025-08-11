Actualité
DOOM The Dark Ages Patch2 Skin Vanity 16x9 06 JB Edit FINAL

DOOM: The Dark Ages se met à jour avec La Morgue et une skin gratuite

Source: Bethesda

Le FPS d'id Software accueille la Mise à jour 2 avec un mode Arène et des tenues alternatives pour le DOOM Slayer.

L'Update 2 de DOOM: The Dark Ages est disponible

Bethesda et id Software ont sorti en mai dernier DOOM: The Dark Ages, un FPS qui fait office de préquelle à DOOM (2016) et DOOM Eternal. Un titre qui compte trois millions de joueurs grâce au Game Pass et qui a refait parler de lui ce week-end, à l'occasion de la QuakeCon 2025. Les développeurs ont profité de l'évènement pour lancer la Mise à jour 2 de DOOM: The Dark Ages.

Quelles sont les nouveautés de la Mise à jour 2 de DOOM: The Dark Ages ?

Cette seconde mise à jour majeure de DOOM: The Dark Ages rajoute la Morgue, une arène avec une infinité de démons à affronter, mais également des tenues alternatives pour le DOOM Slayer, une boucle pour le mode Benchmark sur PC et divers correctifs. Voici les points principaux de cette Mise à jour 2 de DOOM: The Dark Ages :

La Morgue

DOOM The Dark Ages Morgue

Comprend un nouveau gestionnaire de combat :

  • Sélectionnez le type et la quantité de démons qui apparaîtront
  • Définissez une limite de temps pour vous mettre au défi ou activez le mode infini
  • Utilisez le compteur de réapparition des ennemis pour façonner votre expérience

Comprend 3 arènes :

  • Arène 1 : Cité de Ry'uul
  • Arène 2 : Village de Khalim
  • Arène 3 : Port des âmes

Enfin, un juke-box sur lequel vous pouvez sélectionner une musique de DOOM: The Dark Ages pour votre combat personnalisé.

Mode Benchmark

Ajout d'un mode démo qui vous permet de créer une playlist en boucle des parcours du mode Benchmark.

Nouvelle personnalisation cosmétique

DOOM The Dark Ages SlayerSkin Vanities 16x9 Quakecon 01

Apparence QuakeCon 2025 pour le DOOM Slayer gratuite pour une période limitée*

DOOM The Dark Ages SlayerSkin Vanities 16x9 Perfection 01

Apparence Perfection pour le DOOM Slayer gagnable**

*Nécessite d'associer la plateforme sur laquelle vous jouez à DOOM: The Dark Ages à votre compte Bethesda.net et de lancer le jeu entre le 7 août et le 1er septembre 2025. L'apparence apparaîtra dans le jeu dans les 48 heures.

** Terminez un combat dans chaque arène de la Morgue (3 au total)

Où acheter DOOM: The Dark Ages ?

Vous pouvez retrouver le changelog en français des corrections et améliorations apportées à DOOM: The Dark Ages sur son site officiel. Le jeu est disponible à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

