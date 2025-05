DOOM: The Dark Ages, un premier chiffre de joueurs et une comparaison lunaire faite par Bethesda

La semaine dernière, Bethesda et id Software sortaient DOOM: The Dark Ages, leur nouveau jeu de tir à la première personne, qui fait office de préquelle médiévale à DOOM (2016) et DOOM Eternal. Un FPS explosif contre des démons, mais pas seulement, les studios ont dévoilé aujourd'hui un premier gros chiffre.

DOOM: The Dark Ages compte trois millions de joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais il faut bien évidemment rappeler que le jeu est disponible dans le Game Pass Ultimate depuis le premier jour... ce que semble oublier Bethesda. L'éditeur scande à qui veut l'entendre que c'est le meilleur lancement d'un jeu id Software et que DOOM: The Dark Ages a atteint les trois millions de joueurs sept fois plus rapidement que DOOM Eternal. Un jeu qui a rejoint le catalogue du Game Pass bien après sa sortie.

Bethesda compare l'incomparable pour se faire mousser, et bien évidemment, aucun chiffre de ventes à l'horizon. Cependant, en se penchant sur SteamDB, nous constatons que DOOM: The Dark Ages a cumulé 31 470 joueurs en simultané sur la populaire plateforme de Steam, un chiffre très loin de celui de DOOM Eternal, qui avait attiré 104 891 joueurs en même temps à sa sortie.

Cela n'enlève absolument rien aux qualités de DOOM: The Dark Ages, vous pouvez retrouver notre test complet ci-dessous et acheter le jeu à partir de 61,20 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

