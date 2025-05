DOOM: The Dark Ages nous montre ses grosses notes dans une nouvelle bande-annonce

Cette semaine, Bethesda et id Software ont lancé DOOM: The Dark Ages, nouvel opus de leur franchise culte de jeux de tir à la première personne. Le Doom Slayer reprend du service dans une préquelle qui nous emmène en Enfer, mais pas seulement, la presse spécialisée l'a testé et les studios ont concocté une petite bande-annonce résumant leurs avis positifs :

DOOM: The Dark Ages a cumulé les grosses notes dans plusieurs médias, que ce soit chez IGN, ScreenRant, Destructoid ou True Achievements, le FPS est « épique et essentiel » selon GameSpew, Impulse Gamer parle d'« une masterclass de gameplay FPS et de conception » c'est « le meilleur shooter de 2025 » pour Newsweek, même si l'année se terminera dans sept mois et COGconnected affirme que DOOM: The Dark Ages est « le meilleur jeu Doom jamais fait ».

DOOM: The Dark Ages est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate. Vous pouvez l'acheter à partir de 61,20 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

