DOOM: The Dark Ages, le violent passé du Slayer se dévoile dans une première bande-annonce brutale

Après DOOM (2016) et DOOM Eternal en 2020, nous avions appris via un document partagé auprès de la FTC qu'un certain « DOOM Year Zero » accompagné d'un ou plusieurs DLC ont un temps été en projet, sans doute auprès d'id Software, studio spécialisé dans les FPS qui s'occupe depuis toujours de la licence. Cela fait quelques jours depuis qu'il a refait parler de lui sous l'intitulé DOOM: The Dark Ages, avec alors comme uniques informations le fait qu'il nous ferait arpenter un monde à l'inspiration médiévale et qu'il sortirait en multiplateforme sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Tout pointait vers une révélation en bonne et due forme lors du Xbox Games Showcase de ce dimanche et les fans du Slayer n'ont clairement pas été déçus.

Eh bien, DOOM: The Dark Ages est une réalité et nous contera bien le passé du Slayer sur la console de Sony, celle de Microsoft et ordinateurs via Steam, avec une sortie également dans le Game Pass, et ce en 2025. Nous découvrons le protagoniste alors qu'il s'apprête à partir au combat pour buter du démon, évidemment, armé de son fidèle fusil à pompe, mais aussi d'un bouclier plus léthal qu'il n'en a l'air de prime abord. Son style de chevalier ira bien avec la chevauchée de ce qui ressemble à un dragon et les mechas des Sentinelles d'Argent D'Nur seront également de retour. Bref, c'est super prometteur, les fans vont adorer.

