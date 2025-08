Fatekeeper : pas besoin d'attendre The Elder Scrolls VI, un nouvel Action-RPG prometteur est en approche

Petite équipe et grande ambition





Ce vendredi soir, le THQ Nordic Digital Showcase 2025 nous a réservé de belles surprises, dont Darksiders 4 et Sacred 2 Remaster. Une autre annonce a également bien retenu notre attention, même si nous avons un peu levé les yeux au ciel en voyant tout d'abord s'afficher la mention que ce jeu est « créé par 10 développeurs passionnés ». Clair Obscur: Expedition 33 a vraiment ouvert la porte à un nouvel argument de marketing assez fallacieux, déjà utilisé lors du dernier Summer Game Fest Live... Bref, cela ne retire en rien la belle promesse qu'est ce Fatekeeper, développé par Paraglacial et qui nous en mettra plein la vue. Cet Action-RPG à la première personne s'inscrit clairement dans la lignée des The Elder Scrolls et par divers aspects peut faire penser à Dark Messiah of Might and Magic d'Arkane Studios, sorti en 2006.

Les premiers détails de Fatekeeper





Outre son lore qui semble avoir été bien établi, en témoigne la narration au coin du feu d'un mystérieux personnage, ce sont ses affrontements de mêlée et l'utilisation de sorts qui sont bien mis en avant face à des ennemis aux designs soignés. Voici ce qui est dit sur Steam :

Aventurez-vous dans un monde élaboré avec minutie, où les murmures de cataclysmes passés hantent les ruines. Maîtrisez le maniement de l'épée et la sorcellerie et forgez votre chemin à l'aide de reliques et de sorts. Vos choix détermineront qui vous devenez dans ce jeu de rôle à la première personne. Un monde élaboré avec minutie - Si Fatekeeper suit un chemin narratif précis, le monde du jeu invite à l'exploration. Des champs de bataille anciens aux vastes cavernes souterraines et des forêts sereines aux ruines de sanctuaires oubliés par le temps, chaque endroit récompensera votre curiosité en révélant une histoire cachée, des reliques oubliées et des rencontres inattendues.

Corps-à-corps et magie - Affrontez une multitude d'ennemis, possédant chacun des techniques, des forces et des faiblesses distinctes. Vaincre exigera de vous à la fois de l'habileté et de la préparation. Engagez-vous dans des combats au corps-à-corps réactifs, lancez des sorts avec précision et adaptez vos tactiques à chaque situation. Les caractéristiques de votre personnage sont importantes, mais la façon dont vous les utilisez l'est tout autant.

Progression - Fatekeeper propose des mécanismes de progression riches, qui vont bien au-delà des statistiques superficielles. Développez et affinez votre personnage en choisissant judicieusement votre style de combat, vos attributs et vos catégories de sorts. Que vous soyez adepte de la force brute, de la précision et de l'agilité ou plutôt de la sorcellerie dévastatrice, le jeu propose un grand nombre de spécialisations viables et uniques.

Armure et armes - Découvrez, pillez et maîtrisez une multitude d'armes, d'armures et d'artefacts. Personnalisez votre équipement en fonction de votre style de jeu et expérimentez de puissantes combinaisons afin de vaincre des ennemis toujours plus redoutables. Chaque objet compte, et disposer des bons équipements peut faire la différence entre la victoire et la ruine.

Fatekeeper est attendu en Accès Anticipé cet hiver sur PC (Steam). Croisons les doigts pour qu'à l'avenir les consoles y aient droit. Des visuels sont disponibles en page suivante.

