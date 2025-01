DOOM: The Dark Ages, le Slayer ne devrait pas se faire attendre, la date de sortie du FPS en fuite

Ce jeudi, la division gaming de Microsoft va comme chaque début d'année diffuser un Xbox Developer_Direct qui promet d'être particulièrement intéressant. En effet, parmi les jeux qui vont (re)faire parler d'eux se trouve le prochain FPS d'id Software, DOOM: The Dark Ages. Cette préquelle aux aventures du Slayer se déroulant donc bien avant DOOM (2016) et DOOM Eternal avait été officialisée en juin dernier et promet d'être encore plus intense en nous proposant cette fois une guerre médiévale contre les forces des Enfers. Ayant fait l'objet d'un leak en 2023 via la FTC où nous avions appris son existence sous le nom de code « DOOM Year Zero », son nom définitif et ses premiers détails avaient également fuité avant son annonce. Eh bien, il faut croire que le projet n'a pas de chance de ce côté, puisqu'un nouvel élément de taille vient là encore d'être divulgué en amont de la présentation.

En effet, c'est sa date de sortie qui a fuité et pas n'importe comment. Vous pouvez remercier nos confrères de Gamekult qui ont semble-t-il reçu des informations de Bethesda en amont et ont mis en ligne bien trop tôt leur article, avant évidemment de le retirer. Sauf que ce n'est pas passé inaperçu, comme rapporté sur ResetEra. Seul le titre du papier et ses premières lignes sont apparus via Feedly, un agrégateur de flux RSS, mais manque de chance, la date a été pleinement mise en évidence. Le rédacteur en question, Cael, a confirmé l'erreur de publication sur Bluesky.

Bref, DOOM: The Dark Ages devrait donc voir le jour le jeudi 15 mai 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Il va sans dire que nous devrions donc en voir davantage au cours du Xbox Developer_Direct, mais ce seul détail a à lui seul de quoi nous réjouir.

