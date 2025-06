THQ Nordic Digital Showcase 2025 : l'éditeur date sa prochaine présentation et dévoile une partie de son line-up

La période est propice aux annonces de présentations vidéoludiques et c'est au tour de THQ Nordic d'y aller de la sienne, mais il faudra patienter avant qu'elle ait lieu, à la même période que celle de l'an dernier. Son Digital Showcase 2025 a donc été daté au vendredi 1er août à 21h00, avec au passage la diffusion d'une vidéo teaser afin de nous donner une idée d'une partie des jeux qui y sont attendus. Le communiqué de presse nous parle littéralement d'un festin d'annonce en première mondiale, mais aussi des informations concernant des titres déjà dévoilés et qui seront enfin datés, ainsi que des surprises.

Est d'ores et déjà confirmée la présence de Gothic 1 Remake, Titan Quest II, REANIMAL, The Eternal Life of Goldman et Wreckfest 2. La vidéo met en avant Wreckreation avec un plan d'un délirant circuit qui était présent lors de son annonce en 2022. Et en guise de teasing :

Et, oui, nous avons gardé quelques atouts dans notre manche. Pensez [à quelque chose de] sombre et palpitant, ou coloré et touchant, ou même un vrai jeu familial – et quelques-uns auxquels personne ne s'attend (non, ce n'est toujours pas l'Inquisition espagnole, désolé).

Espérons que les nouveautés ne seront pas des projets ne donnant ensuite plus aucun signe de vie comme Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin ou le prochain Darksiders, car si cela fait plaisir sur le moment, la frustration prend surtout le pas sur la durée.

Titan Quest II peut d'ores et déjà être précommandé à partir de 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Encore du rififi chez Embracer Group et énormément de jeux attendus dans les mois à venir