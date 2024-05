THQ Nordic Digital Showcase 2024 : une nouvelle conférence datée, plusieurs jeux déjà attendus

La période estivale sera encore une fois riche en conférences vidéoludique. En plus du Summer Game Fest Live, de l'Ubisoft Forward, du PC Gaming Show ou encore du Xbox Games Showcase, nous aurons également droit au THQ Nordic Digital Showcase 2024, organisé par l'éditeur aux moults licences.

L'été dernier déjà, THQ Nordic avait profité sa présentation pour dévoiler Titan Quest II, South Park: Snow Day! et Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, tout en faisant diverses annonces. Pour ce THQ Nordic Digital Showcase 2024, l'éditeur promet déjà de nouvelles informations concernant Gothic 1 Remake et Titan Quest II, ainsi que plusieurs surprises. Bref, il faudra patienter jusqu'à l'évènement pour savoir s'il vaut le détour.

Le THQ Nordic Digital Showcase 2024 se tiendra le 2 août prochain, à partir de 21h00, il sera à suivre sur YouTube, Twitch et Steam. D'ici là, vous pouvez déjà précommander Gothic 1 Remake à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.