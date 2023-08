THQ Nordic : David Harbour moche dans Alone in the Dark, cinématique de Gothic 1 Remake et plus, les autres annonces du Digital Showcase 2023

Hier se tenait le THQ Nordic Digital Showcase 2023, un évènement numérique qui nous a permis de découvrir l'annonce de Titan Quest II, un teaser de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, une première bande-annonce pour South Park: Snow Day!, mais pas que. Si vous avez manqué la diffusion, voici un résumé des autres annonces.

En ouverture, la filiale HandyGames a pris le contrôle pour présenter l'extension Exodus et des versions PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S pour Perish, un teaser et une démo pour Airhead, une version mobile de Titan Quest: Eternal Embers, du gameplay de Lethal Honor - Order of the Apocalypse, une version d'essai PlayStation VR 2 pour Townsmen VR, le jeu de stratégie en temps réel avec des éléments automatisés Oddsparks: An Automation Adventure et un trailer pour A Rat's Quest - The Way Back Home.



Quand le show principal a commencé, nous avons eu droit à un aperçu de la motion capture de l'à peine reconnaissable David Harbour dans Alone in the Dark, tandis que Jodie Corner a bénéficié du même type de séquence un peu plus tard.

Outcast: A New Beginning a aussi eu droit à sa bande-annonce, nous faisant faire le tour d'Adelpha et des possibilités de gameplay, une contrée que va défendre le héros Cutter avec son arsenal et son jetpack, que ce soit lors de combats pour défendre ces terres ou en rénovant les villages locaux. Idem, il n'a pas encore de date de sortie, mais est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Wreckreation nous a montré son éditeur de niveaux, qui défient les lois de la gravité et de la logique, avant sa sortie à venir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Le jeu de gestion et de survie à bord d'un train tchécoslovaque Last Train Home a dévoilé sa première bande-annonce de gameplay et a été reconfirmé pour 2023 sur PC.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy a vanté les mérites de sa coopération en local avec une amusante publicité, de quoi rappeler qu'il arrive le 31 août sur toutes les consoles du moment.

Space for Sale, le jeu par les créateurs de Little Big Workshop où nous incarnons un promoteur immobilier de l'espace, s'est dévoilé avec une nouvelle bande-annonce et a ouvert les inscriptions pour sa bêta fermée sur PC.

Le DLC Tikamoon Plains pour Way of the Hunter a été révélé et est déjà disponible pour toutes les consoles au prix de 9,99 €.

Le jeu de stratégie en temps réel Tempest Rising était aussi présent avec sa vidéo et, surtout, il a actuellement droit à playtest ouvert jusqu'au 28 août sur PC, auquel il est possible de demander l'accès via Steam.

Enfin, une cinématique de Gothic 1 Remake nous fait découvrir le Vieux Camp de la Vallée des Mines, en nous amenant à la rencontre de ses habitants sympathiques et des dragons de combat dans son arène. Le projet d'Alkimia Interactive tarde à se concrétiser et n'a toujours pas de date de sortie, mais il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

L'évènement s'est conclu par un panneau indiquant que THQ Nordic (sans HandyGames) avait actuellement 37 jeux en développement, et que 20 étaient encore inconnus du grand public. Il a donc encore plein de surprises sous le coude pour les années à venir ! Pour les impatients, Alone in the Dark est disponible en précommande au prix de 59,99 € avant sa sortie du 25 octobre 2023.