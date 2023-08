Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, un premier teaser avare en détails pour la révélation du jeu de THQ Nordic et Black Forest Games

S'il y avait bien un univers vidéoludique que nous n'attendions absolument pas du côté du Digital Showcase 2023 de THQ Nordic, c'est bien celui des Tortues Ninja. Les personnages de comics sont partout en ce moment, du film d'animation Ninja Turtles: Teenage Years à Street Fighter 6, en passant par le futur DLC Dimension Shellshock de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, et ce n'est pas près de s'arrêter. Vous vous en souvenez peut-être, en mars dernier, Polygon rapportait les propos de Doug Rosen travaillant chez Paramount Global, qui annonçait alors qu'une adaptation de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin en jeu AAA était en production chez un studio non nommé, s'inspirant des récents God of War. Eh bien, elle vient d'être dévoilée, mais nous n'en savons pas beaucoup plus pour autant.

TMNT: The Last Ronin est donc développé par Black Forest Games, à qui nous devons dernièrement Destroy All Humans! 2: Reprobed, et sortira à une date inconnue sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Même si le teaser ne sert pas à grand-chose, il nous montre au moins un concept art de notre personnage dont l'identité reste un mystère, prêt à en découdre face aux robots du Clan Foot.

Qui est le Dernier Ronin ? Dans une ville de New York futuriste ravagée par la guerre, une tortue solitaire survivante se lance dans une mission apparemment sans espoir en quête de justice pour la famille qu'il a perdue. Par les esprits créatifs derrière Teenage Mutant Ninja Turtles, et basé sur le comics évènement best-seller d'Eastman, Waltz, Bishop, Delgado et les frères Escorza : l'adaptation officielle en jeu vidéo de TMNT: The Last Ronin.

Si vous souhaitez découvrir le récit d'origine avant qu'il ne débarque en jeu, la Fnac le vend au prix de 29,95 € aux éditions Hi Comics.