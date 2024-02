Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants, un portage d'un obscur jeu dévoilé

Les Tortues Ninja ont clairement la côte ces dernières années et leurs apparitions vidéoludiques sont nombreuses. Dernièrement, nous les avons ainsi retrouvées avec plaisir dans Fortnite durant l'évènement Cowabunga qui s'est achevé ce mardi. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge avait de son côté régalé les fans et le futur jeu The Last Ronin de Black Forest Games a sur le papier de quoi hyper. Mais toutes les adaptations ne sont pas forcément bonnes à prendre... Outright Games prépare par exemple un Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem adapté du dernier long-métrage d'animation et n'est pas connu pour la qualité de ses productions. L'éditeur GameMill Entertainment vient de son côté d'annoncer le retour d'un jeu quasi inconnu au bataillon, qui aura bien du mal à faire envie.

Si vous n'aviez jamais entendu parler du jeu d'arcade Teenage Mutant Ninja Turtles de 2017 développé par Raw Thrills, il s'agissait d'un beat 'em up en 3D side-scrolling inspiré de Turtles in Time et surtout basé sur la série animée de 2012 de Nickelodeon, dont la direction artistique avait fortement divisée à l'époque. Eh bien, cette obscure production va faire son retour assez prochainement sous le nom Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants, qui sortira le 23 avril 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam) avec des éditions physiques.

Ce portage signé Cradle Games et Raw Thrills, qualifié de « classique de l'arcade » (il va falloir revoir la définition de ce terme...), a donc eu droit à une première bande-annonce qui ne vend pas du rêve visuellement parlant. Il inclura les voix des acteurs de l'anime (Seth Green, Sean Astin, Rob Paulsen, Greg Cipes) et permettra de s'amuser jusqu'à quatre en coopération locale, ce qui se fait rare de nos jours. En plus des six stages et 13 affrontements de boss de base, trois niveaux inédits et 6 boss supplémentaires ont été ajoutés dans cette version. Il sera ainsi possible de combattre Metalhead, Leatherhead, Bebop, Krang, Baxter Stockman, Chrome Dome, Fishface, Rocksteady, Tiger Claw et évidemment Shredder, entre autres.

Si vous êtes intéressés, Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants est disponible en précommande sur Amazon au prix de 29,99 €.