Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown compte se la jouer jeu de plateau, c'est original

Cette nuit, durant le PC Gaming Show: Most Wanted 2024 qu'a été introduit un nouveau jeu mettant en scène les Tortues Ninja, une licence qui ne manque pas de diversité depuis quelques années du côté des jeux vidéo avec par exemple Les Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ou bien Les Tortues Ninja : Le destin de Splinter. Ce nouveau venu se nomme Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, un titre qui affiche clairement la couleur puisqu'il se veut être un beat'em all au tour par tour, proposant donc une expérience tactique. Le petit truc en plus, c'est sa direction artistique qui fait vraiment jeu de plateau avec des pions s'animant lors des actions.

C'est Strange Scaffold, studio connu pour des titres comme El Paso, Elsewhere et I Am Your Beast, qui en est le développeur. Dans un communiqué de presse, son fondateur Xalavier Nelson Jr. a pris la parole :

Créer un jeu sous licence vraiment puissant nécessite un profond respect pour le matériel source, de l'amour pour les fans et une volonté de remettre en question les piliers de l'univers pour créer quelque chose qui surprend et ravit à la fois. Donner vie à ce genre d'expérience nécessite une relation tout aussi puissante. Je serai donc éternellement reconnaissant à Doug Rosen et à l'équipe de Paramount pour leur collaboration et pour avoir fait confiance à notre équipe pour créer une version originale de ce monde. Je peux créer un jeu Teenage Mutant Ninja Turtles où les toutes premières lignes de dialogue établissent que Shredder et Splinter sont morts. Qui d'autre peut dire ça ?

Le vice-président senior dédié aux jeux et médias émergents chez Paramount, Doug Rosen, a de son côté déclaré :

Travailler avec Xalavier Nelson Jr. et son équipe chez Strange Scaffold a été une expérience incroyable. Dès notre première conversation, il était clair que la vision de Xalavier pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown dépasserait nos attentes, et son approche pour impliquer les fans dans le processus créatif est parfaite pour une marque appréciée et multigénérationnelle comme Teenage Mutant Ninja Turtles. Nous avons vraiment hâte de pouvoir partager cela avec les joueurs du monde entier l'année prochaine.

Pour terminer, vous trouverez des visuels en page suivante et voici ce que dit la page Steam du jeu :

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown est le premier jeu Tortues Ninjas au tour par tour. Basé sur le dessin animé classique, ce jeu inédit et audacieux vous plonge au cœur de l'univers des Tortues Ninjas ! Splinter et Shredder sont morts et les tortues, désormais presque adultes, se sont éloignées les unes des autres... Affrontez le clan Foot et sa nouvelle cheffe puissante dans des campagnes pleines d'action centrées sur chaque tortue individuellement. Retrouvez l'esprit des jeux classiques de la franchise dans 20 niveaux en perpétuelle mutation, dont la taille et les dangers varieront à chaque tour ! Accumulez des points et tentez de faire le meilleur score dans cette nouvelle histoire Tortues Ninjas du célèbre studio indépendant Strange Scaffold. Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael entrent dans une nouvelle phase de leur vie, dans une esthétique superbe de type roman graphique où se côtoie une multitude de figurines dynamiques. Caractéristiques 20 niveaux remplis d'action, composés de campagnes faisant la part belle aux personnages individuels.

Une représentation unique de l'univers des Tortues Ninjas, par l'équipe créative de Strange Scaffold (Space Warlord Organ Trading Simulator, I Am Your Beast).

Un beat'em all au tour par tour innovant, avec des arènes mutantes.

Une esthétique superbe de type roman graphique avec des éclaboussures de peinture, des figurines et un décor composé de dioramas.

Des actions personnalisables pour créer un style unique à chaque tortue

Une bande originale intense et éclectique du compositeur primé RJ Lake (Unbeatable et El Paso, Elsewhere).

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown est attendu en 2025 sur PC, où il comportera une interface et des sous-titres en français, l'audio n'étant prévu qu'en anglais.

En attendant, vous pouvez par exemple retrouver Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants en promotion chez Gamesplanet au prix de 12,49 €.

Lire aussi : Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, un premier teaser avare en détails pour la révélation du jeu de THQ Nordic et Black Forest Games