TMNT: Shredder's Revenge de retour avec un DLC Radical Reptiles et une mise à jour musicale

Si les jeux mettant en scène les Tortues Ninja sont plus nombreux que jamais, il y en a en particulier qui a récemment marqué les joueurs par ses qualités, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge de Tribute Games et Dotemu. Nous l'avions laissé à l'été 2023 avec la sortie du DLC Dimension Shellshock qui ajoutait Miyamoto Usagi et Karai, portant le nombre de ses personnages jouables à neuf. Une Anniversary Edition physique avait même vu le jour dans la foulée, mais ne constituera finalement pas le point final de l'aventure, de quoi agacer quelque peu les joueurs aimant tout avoir sur la galette, malgré la joie d'avoir encore des nouveautés à découvrir. Ainsi, durant le State of Play, c'est un autre contenu téléchargeable payant intitulé Radical Reptiles qui a été dévoilé et lancé dans la foulée.

Vendu au tout petit prix de 3,99 €, ce DLC rajoute donc deux personnages pas forcément super connus, à savoir Mona Lisa et Mondo Gecko sous leur apparence de la série de 1987, qui a inspiré le jeu. Des visuels sont à retrouver en page suivante.

C'est un nouveau duo de choc qui entre dans la mêlée : fidèle allié des Tortues, Mondo Gecko est un skater radical qui utilise sa planche pour virevolter et enchaîner les combos puissants sur ses adversaires. Mona Lisa, étudiante en physique transformée en reptile vaurien, utilise ses décoctions chimiques en guise de projectiles.

Même sans payer, tous les possesseurs de TMNT: Shredder's Revenge ont également droit à une mise à jour gratuite, qui ajoute un mode Remix pour la bande-son. Concrètement, divers thèmes ont donc été remixés par des artistes.

Remixer en chef : Sean Bialo.

Remixers invités :

Anamanaguchi - Panic In The Sky! ;



Button Masher - Rumble In The Zoo ;



Jake Kaufman - It Won't Fly! ;



Keiji Yamagishi - The Lost Archenemies ;



Tomoya Tomita - A Few Screws Loose.

Enfin, des réductions ont été annoncées sur les différents contenus, soit une bonne raison de craquer si vous n'aviez pas encore ce beat'em up.

Sur Steam Ultimate Edition : TMNT: Shredder's Revenge + DLC Dimension Shellshock + DLC Radical Reptiles - 32,90 € (réduction permanente de 11 %).

- 32,90 € (réduction permanente de 11 %). Soundtrack Edition : Shredder's Revenge + Bande originale + Radical Remixes - 38,23 € (réduction permanente de 15 %). Sur Nintendo Switch, consoles PlayStation et Xbox Ultimate Bundle : TMNT: Shredder's Revenge + DLC Dimension Shellshock + DLC Radical Reptiles - 32,99 €.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Anniversary Edition est vendu dès 24,99 € sur Amazon.