Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, le mode Survie du DLC Dimension Shellshock introduit avec 11 minutes de gameplay

Le mois dernier, Tribute Games et Dotemu nous ont agréablement surpris en dévoilant le DLC Dimension Shellshock pour leur jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, nous promettant alors un mode inédit et la présence d'Usagi Yojimbo en tant que personnage jouable additionnel. Nous en apprenons désormais un peu plus au sujet de ce contenu au détour de deux vidéos, à commencer par une traditionnelle bande-annonce. Faites place au mode Survie !

Sa particularité sera donc de nous faire combattre des hordes d'ennemis à travers les dimensions, avec de la collecte de cristaux pour passer à la suivante et la possibilité d'améliorer nos personnages via un choix de récompenses (vie supplémentaire, barre de Puissance Ninja, mode Radical, extra hit points, etc.). Au fil des parties, ils deviendront donc plus forts et gagneront des niveaux. Plus délirant encore, nous pourrons temporairement prendre l'apparence de nos ennemis, comme Rocksteady, Bebop et Shredder.

Envie d'en voir plus ? Ça tombe bien, puisque PlayStation Underground a diffusé une dizaine de minutes de gameplay de ce mode Survie en compagnie de deux développeurs de Tribute Games, pour une bonne dose d'action prenant d'abord place dans la dimension Edo puis dans l'environnement 8 bits avec les skins qui vont bien pour les quatre tortues et enfin dans l'Omnichannel 6. À priori, au moins 6 dimensions différentes seront incluses et un bonus permettra d'en passer. De nouveaux ennemis et pièges ont également été ajoutés dans ces niveaux inédits, et la difficulté se corsera à mesure que nous progresserons dans les dimensions.

La date de sortie de Dimension Shellshock n'a toutefois pas encore été donnée, il va donc falloir patienter. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge est quant à lui vendu à partir de 22,99 € sur Amazon si vous ne le possédez pas encore.

