Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, la bande originale a droit à son édition vinyle

Source: Kid Katana Records via Just for Games

Malgré de petits défauts, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge a déjà séduit les fans des Tortues Ninja. Le beat'em all de Dotemu et Tribute Games est disponible depuis la semaine dernière sur ordinateurs et consoles, l'occasion pour Kid Katana Records d'annoncer une édition double vinyle de la bande originale.

En fin d'année, les joueurs pourront ainsi retrouver 28 titres de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sur deux disques noirs, mais le producteur propose également une édition avec des vinyles verts en édition limitée sur sa boutique. En France, Just for Games distribuera l'édition avec des disques noirs, accompagnés d'un livret de huit pages (30x30 cm) avec des notes et visuels des artistes, le tout dans un gatefold à la finition brillante. L'occasion de rappeler que les musiques incluent des pistes interprétées par Raekwon The Chef et Ghostface Killah (Wu-Tang Clan) et Mike Patton (Faith No More, Mr Bungle).

La date de sortie de la bande originale en vinyles de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est fixée au 28 octobre 2022, vous pouvez déjà la précommander contre 44,99 € à la Fnac.

