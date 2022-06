Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, date de sortie très proche, nouveau personnage et mode 6 joueurs infernal confirmés en vidéo

Quoi de mieux que le Summer Game Fest Live! pour parler de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, jeu à venir cet été sur PS4, Xbox One, Switch et PC ? C'est sûrement ce que ce sont dit Geoff Keighley, Tribute Games et DotEmu, qui ont remontré le jeu beat'em up typé arcade ce soir.

Une bande-annonce a dévoilé davantage de gameplay, et a surtout permis d'annoncer un mode à joueurs en ligne comme en local ! Si vous n'avez pas peur des combats chaotiques en vue de côté, cela devrait vous amuser. De plus, Casey Jones a rejoint la liste des personnages jouables aux côtés des tortues, April et Splinter. Surtout, le trailer a lâché une date de sortie proche : Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge arrive au format numérique dès ce 16 juin 2022.

Pour mémoire, des éditions physiques sont aussi prévues pour plus tard cette année grâce à Merge Games. Si vous aimiez les anciens jeux vidéo Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection peut lui être précommandé pour 39,99 € à la Fnac.

