Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, le DLC Dimension Shellshock avec Usagi Yojimbo annoncé

En attendant de découvrir ce que nous réserve l'adaptation vidéoludique du comics The Last Ronin, les Tortues Ninja vont continuer de squatter nos consoles et ordinateurs grâce à Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, l'excellent beat'em all de Tribute Games et Dotemu. Toujours en partenariat avec Nickelodeon et Paramount Consumer Products, un DLC vient donc d'être annoncé et ravira sans aucun doute les fans de TMNT, mais aussi ceux du lapin samouraï de Stan Sakai. Eh oui, Usagi Yojimbo va devenir jouable dans cette future aventure !

Le personnage a déjà croisé la route de nos tortues new-yorkaises à plusieurs reprises et va donc s'inviter dans le DLC Dimension Shellshock, qui sortira en 2023, sans plus de précision, sur PS4, Xbox One, Switch et PC, en plus d'être jouable sur PS5 et Xbox Series X|S. Une version physique avait d'ailleurs été commercialisée pour la console de Sony, sans aucun changement. Quant au contenu de cette extension, qui sera payante, elle fera donc voyager nos personnages à travers les dimensions, ajoutant un mode de jeu inédit, des pistes musicales composées par Tee Lopes et de multiples skins qui devraient plaire aux fans de longue date. Une mise à jour gratuite l'accompagnera, avec plusieurs choix de couleurs supplémentaires. Le communiqué précise que tout cela n'a été rendu possible que grâce au très bon accueil du jeu par la communauté. En plus du trailer, une poignée de visuels a été partagée :

Si Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge vous branche, il est vendu sur Amazon à partir de 15,99 €.

Lire aussi : TEST Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, faire du neuf avec du vieux