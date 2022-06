TEST Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, faire du neuf avec du vieux

Turtles in Time en inspiration





Dotemu et Tribute Games se donnent la main afin de vendre du rêve aux joueurs qui ont connu Teenage Mutant Hero Turtles: Turtles in Time. Ainsi, un certain Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge a vu le jour sur les consoles de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, de Nintendo et sur PC, et s’inspire grandement du titre de Konami datant de 1991. Un univers coloré et pixelisé, le tout en 2D, il y a clairement de quoi titiller les vieux de la vieille. Nous avons terminé cette nouvelle aventure, il est temps de vous livrer nos impressions.

Les animations sont délirantes et amusantes.

Comme nous venons de le dire, la partie visuelle exhibe des pixels pétants en 2D et a de quoi émoustiller. La modélisation des Tortues Ninja et des ennemis est vraiment impeccable, et les animations sont délirantes et amusantes. Les décors, eux, sont variés, et il se passe toujours quelque chose dans les parages, faisant souvent référence au dessin animé des années 90. Par ailleurs, l’introduction nous a fait vibrer et reprend la musique d’antan avec une image quelque peu vieillotte. Un peu de négatif dans tout cela ? Nous n’aurions pas été contre l’ajout de filtres pour pousser le côté « antique du jeu vidéo », en apportant des scanlines ou encore des couleurs différentes (un poil plus ternes).

Du côté de la bande-son, nous avons des thèmes électro et dynamiques qui donnent envie de bouger son popotin sur le canapé. Les musiques reprennent aussi quelques notes connues pour amuser les aficionados de la série. Les mélopées collent parfaitement avec les niveaux, c’est bien pensé et agréable. En outre, nous avons droit à quelques voix US pour compléter le tout, mais nous aurions apprécié jouir d'un doublage en français pour amuser nos esgourdes.

Pizza time !





La prise en main de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est ultra simpliste et accessible. Nous nous amusons donc avec un beat’em up survolté où nous pouvons réaliser des enchaînements plus ou moins dévastateurs. Il suffit de taper la touche « attaque » pour amorcer des combos explosifs ne laissant aucun répit aux adversaires. Chose agréable, nous pouvons esquiver un assaut et lancer une offensive arrière.

Dommage de ne proposer que des moments redondants.

En plus de tout cela, en appuyant sur deux boutons précis, il est possible de déclencher une charge destructrice. En outre, une jauge de puissance traine dans les parages et permet d’exploser toute sa rage pour matraquer les nuisibles environnants. Durant notre aventure, nous gagnons des points qui boostent les facultés de notre héros. Ainsi, nous débloquons de nouvelles capacités qui servent grandement à notre progression. Le gameplay est divertissant et évolue donc un brin pour éviter la monotonie.

Dans cette production, nous avançons, nous tapons et nous exterminons des boss pour arriver à nos fins. Cependant, il y a certaines phases où nous montons sur une espèce de skate volant où nous devons esquiver des obstacles tout en rentrant dans le tas des ennemis. Et ? C’est tout... Nous n’aurions pas été contre de prendre le contrôle des véhicules, comme le Turtle Van, et nous lancer dans des séquences endiablées. Dommage de ne proposer que des moments redondants.

Chose à prendre en compte, chaque personnage a des aptitudes qui lui sont propres. Certains sont plus résistants, d’autres plus forts, ou encore plus rapides ; nous avons l’embarras du choix pour nous satisfaire. Bien évidemment, le point le plus intéressant de ce titre, c’est de pouvoir y jouer avec des amis. Alors certes, quand nous sommes « trop » à l’image, ce n’est pas très lisible, mais le jeu est ultra jouissif et les parties deviennent enragées au bout de quelques minutes.

Un jeu typé 90 en 2022





L’histoire, elle, est basique. La Statue de la Liberté est une fois de plus attaquée, le clan de Foot cherche à reformer Krang, et Shredder veut sa revanche. Nous progressons dans une petite mappemonde faisant référence au jeu Tortue Ninja de la NES. Pour arriver au bout du tunnel, compter un peu moins de... 3 heures.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est vraiment un bel hommage aux productions des années 90, mais manque de petites de choses à droite, à gauche pour que ce soit parfait. Malgré la faible durée de vie, vous passerez un bon moment, seul ou à plusieurs. Mention spéciale à la version Switch qui donne la possibilité d’y jouer n’importe où, n’importe quand.

Les plus Visuellement plaisant

Totalement délirant à plusieurs

Une introduction qui claque

Un bel hommage aux jeux d’antan

Une prise en main efficace et accessible

Sur Switch, un bonheur Les moins Une faible durée de vie

Un peu (trop) facile

Ça manque de phases variées

Pas de filtres visuels pour apporter un aspect vieillot

Un brin illisible à plusieurs

Notation Graphisme 17 20 Bande son 15 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 9 20 Verdict 14 20