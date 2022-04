Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge s'offre 11 minutes de gameplay fracassant, des éditions physiques confirmées

Les fans des Tortues Ninja seront gâtés cette année, puisque d'un côté Konami va sortir la compilation Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, qui aura droit à son édition collector, et de l'autre c'est l'inédit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge qui va nous proposer une aventure sous forme de beat'em up signée Tribute Games et Dotemu. Si nous ne disposons toujours pas d'une date de sortie, la vidéo du jour permet d'apprécier longuement le gameplay du jeu durant 11 minutes.

Pas de gros spoilers en vue, puisque ce sont les deux premiers niveaux de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge qui sont ici montrés, avec le Clan Foot s'attaquant aux locaux de Channel 6, menant à un combat contre Bebop, puis leur poursuite dans les rues de Manhattan s'achevant avec un affrontement face à Rocksteady, le tout en coop. Cette séquence est aussi là pour accompagner l'annonce de la présence des quatre doubleurs originaux du dessin animé de 1987, mais difficile d'y être vraiment sensible puisqu'il s'agit des voix anglaises. C'est donc en partenariat avec Nickelodeon que Cam Clarke (Leonardo), Townsend Coleman (Michelangelo), Barry Gordon (Donatello) et Rob Paulsen (Raphaël) font leur retour.

Mais ce n'est pas tout. En effet, nous apprenons également que des versions physiques vont être produites et sortiront « dans la foulée » du jeu en dématérialisé cet été. En Europe, c'est Merge Games qui s'en chargera, tandis que Limited Run Games assurera la distribution aux États-Unis. Le Japon et l'Asie seront eux servis respectivement par Happinet Corporation et H2 Interactive. Pour en savoir plus, il faudra repasser.

De même, l'OST au format numérique réalisée par Tee Lopes sera disponible auprès de Kid Katana Records après le lancement. Pour terminer, les chanceux pouvant se rendre à la PAX East de Boston du 21 au 24 avril vont pouvoir essayer le jeu sur le stand de Dotemu (#12043) du hall d'exposition.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sortira donc cet été sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez acheter des comics Tortues Ninja à la Fnac, édités en français par Hi Comics.

Voir aussi : Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un premier carnet des développeurs dévoilé