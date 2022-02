Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge annoncé sur PS4 et Xbox One, Splinter donnera lui aussi des coups de savate au clan Foot

L'an dernier, Dotemu et Tribute Games ont dévoilé Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un beat'em up « néo-rétro » sonnant comme une lettre d'amour à la licence Les Tortues Ninja et aux jeux d'antan. Jouable seul ou à jusqu'à quatre joueurs en coopération, cette aventure opposera évidemment nos quatre héros au vil Shredder, leur principal antagoniste. Pour autant, un cinquième personnage avait été officialisé lors de la gamescom 2021, April O'Neil, tantôt journaliste, programmeuse et donc combattante. Elle ne sera finalement pas la dernière, puisque Maître Splinter va lui aussi pouvoir être incarné !

Le rat géant adepte des arts martiaux exhibe son gameplay dans le trailer accompagnant son annonce, qui transpire toujours autant la qualité.

La nature sereine de Maître Splinter le rend plus calme et réfléchi que ses élèves à carapace, mais sa connaissance profonde des arts ninja en fait un combattant redoutable. Les attaques de sa fidèle canne sont particulièrement puissantes et ses coups spéciaux ont une grande allonge : il peut gérer tout un groupe d'ennemis avec autant d'assurance et d'efficacité que les quatre tortues lorsqu'elles engloutissent une pizza !

Par ailleurs, le report de fin 2021 à cette année 2022 aura été bénéfique, puisqu'en plus de versions Switch et PC, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sortira également sur PS4 et Xbox One.

