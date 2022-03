Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, une compilation de 13 jeux Tortues Ninja dévoilée

Après tout, les Tortues Ninjas ont eu droit à tellement de jeux vidéo qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une compilation rétro en regroupant une partie soit annoncée. C'est ce qui est arrivé lors du PlayStation State of Play de ce soir, où nous avons découvert Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Il regroupera 13 jeux d'antan, dont Back from the Sewers, Fall of the Foot Clan, Tournament Fighters, The Manhattan Project, Radical Rescue, The Arcade Game, Radical Rescue, The Hyper Stone Heist et Turtles in Time. Ces classiques de l'arcade, NES, SNES, MegaDrive et Game Boy seront pour certains livrés avec des modes en ligne et du multijoueur local, tandis que seront ajoutés des options de rewind et sauvegarde, des modes Boss Rush et Challenge, des textures HD, des illustrations et croquis inédits, du contenu exclusif ou encore la possibilité de reconfigurer les touches. 11 versions originales japonaises seront même incluses en supplément.

Bonjour à tous ! C’est avec grand plaisir que nous pouvons enfin vous annoncer l’arrivée de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection ! Dès l’instant où nous avons commencé à sortir des collections de classiques, la réponse de nos fans a été unanime : « Ressortez les Tortues ! ». Avec l’aide de Nickelodeon et de Digital Eclipse, nous avons préparé une des collections de jeux rétro les plus complètes à ce jour.

Il nous a paru évident dès le début du projet que The Cowabunga Collection devait contenir l’intégralité des versions occidentales des jeux 8 bits et 16 bits, leurs versions japonaises et, bien entendu, les jeux d’arcades Tortues Ninja. Au total, ce sont pas moins de 13 jeux d’arcade et console, déclinés dans leurs versions régionales, qui sortiront sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en 2022.

Digital Eclipse était une évidence pour nous. Véritables historiens du jeu vidéo, ses développeurs chevronnés ont redonné vie à quelques-uns des plus grands classiques du médium. Au-delà de leur expertise technique, les équipes de Digital Eclipse cultivent un véritable attachement à la franchise Tortues Ninja. Ensemble, nous avons ajouté des fonctionnalités modernes offrant un meilleur de confort de jeu et préparé tout un tas de bonus que les fans apprécieront. En plus des options de sauvegarde et de retour en arrière, nous préparons des guides de jeu sur-mesure reprenant l’esthétique des magazines spécialisés des années 80 et 90 afin d’aider les joueurs à venir à bout de ces passages réputés pour leur difficulté… Je sais que vous voyez de quoi je parle !

Nos partenaires chez Nickelodeon nous ont fourni de précieuses images provenant de la série originale et des comics, et nous ont aidés à faire le lien entre les différents médias. Ramener à la surface nos chevaliers d’écailles préférés nous a immédiatement replongés dans nos souvenirs : le sauvetage d’April d’un immeuble en feu avec nos trois camarades, le niveau aquatique où il faut éviter les obstacles pour empêcher l’explosion du barrage ou encore la découverte de zones secrètes à l’endroit où Casey Jones a affronté Raphaël.

Gardez votre monnaie ! Grâce aux jeux d’arcade inclus dans la collection (Teenage Mutant Hero Turtles et Teenage Mutant Hero Turtles: Turtles in Time) invitez jusqu’à trois amis et revivez l’expérience arcade à la maison ou en ligne. Les jeux 8 bits TMHT II: The Arcade Game, TMNT III: The Manhattan Project, et 16 bits TMHT IV: Turtles in Time ainsi que TMHT: The Hyperstone Heist proposeront également de retrouver les sensations classiques des jeux multijoueurs en local.

Pour compléter la collection, nous avons également inclus les titres sortis sur consoles portables. Boudées par certains, ces trois aventures portables présentent néanmoins quelques-uns des meilleurs moments de l’histoire du jeu à défilement horizontal, toutes plateformes confondues. TMHT III: Radical Rescue (1993) utilise un style de gameplay qui sera popularisé quelques années plus tard par Castlevania: Symphony of the Night (1997). Le joueur y incarne Michelangelo dans sa quête pour retrouver ses frères. Chaque tortue ainsi sauvée apporte de nouvelles compétences et débloque de nouvelles zones à explorer. Un titre particulièrement en avance sur son temps.

Pour finir, les trois jeux de combat en un contre un : TMHT: Tournament Fighters. Nous avions tous déjà rêvé de faire s’affronter nos personnages préférés, et ces jeux l’ont fait. Les deux jeux 16 bits sont devenus de véritables classiques et nombre de joueurs connaissent tous les coups sur le bout des doigts. Nous savions que nous devions également inclure le tout dernier jeu 8 bit édité par Konami. Considéré comme l’un des meilleurs jeux de combat de la console et négligé pendant trop longtemps, il nous tardait de lui apporter enfin toute l’attention qu’il mérite.

Après 30 longues années à attendre la collection qui rassemblerait enfin tous ces chefs-d’œuvre, nous espérons que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection ne vous décevra pas.