Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, un collector explosif annoncé

Souvenez-vous, en mars dernier, nous apprenions la venue d’une compilation regroupant plusieurs productions Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Aujourd’hui, Konami annonce une édition collector qui donne envie de faire flamber la carte bleue. Et pour cause, des goodies très « années 90 » seront inclus dans la boîte.

Ainsi, la bête comprendra :

Une copie physique avec une boîte designée par Kevin Eastman ;

Une affiche en tissu avec une illustration de TMNT: Turtles in Time par Kevin Eastman ;

par Kevin Eastman ; Un diorama en acrylique de Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo ;

Un set de pin's, cinq modèles classiques : le Technodrome, le Turtle Blimp, le Party Wagon, Shredder et Krang ;

Un jeu de 12 cartes translucides TMNT: Tournament Fighters à collectionner ;

à collectionner ; Un artbook de 180 pages en couleur comprenant un chapitre consacré à chacun des 13 jeux.

Pour information, la bête coutera dans les 149,99 $. Pour rappel, il n’y a pas de date de sortie précise, mais sachez simplement que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection verra le jour durant l’année 2022.

