Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, une date de sortie proche pour la compilation 13-en-1

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge a réveillé votre passion pour les beat'em all ? Alors vous serez peut-être curieux de revisiter l'histoire vidéoludique des Tortues Ninja avec Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, une compilation regroupant 13 classiques de Konami, remastérisés avec de la sauvegarde instantanée, du rewind, de la personnalisation des commandes et même du online en complément du multijoueur local sur certains titres.

Les jeux compris dans la collection sont pour mémoire les suivants.

Liste des jeux de la compilation Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

(Arcade) Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

(Arcade) Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

(Super Nintendo) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

(Super Nintendo) Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

(Sega Genesis) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

(Sega Genesis) Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

(Game Boy) Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

(Game Boy) Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Si nous vous reparlons du titre, c'est car sa date de sortie vient d'être fixée : IGN rapporte via une bande-annonce exclusive que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sera disponible le 30 août 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch. Il ne s'agira alors que d'un lancement au format numérique, mais une édition physique est pour rappel prévue pour plus tard en 2022 : vous pouvez la précommander pour 39,99 € sur consoles.

