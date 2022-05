Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, une édition physique confirmée et déjà en précommande

Source: Just for Games

Source: Just for Games

En plus de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un autre projet vidéoludique tiré de la licence est prévu du côté de chez Konami. Il s'agit de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, une compilation de pas moins de 13 jeux rétro, regroupés et adaptés aux consoles modernes avec de la sauvegarde instantanée, du rewind, de la modification des commandes, et même du online en complément du multijoueur local sur certains titres.



Les plus grands fans de la franchise pourront s'offrir une édition collector à 149,99 $, pour le moment seulement annoncée outre-Atlantique. En France, nous aurons tout de même droit à une version physique sur PS4, PS5, Switch ou Xbox, distribuée par Just for Games.

Elle n'a pas encore de date de sortie, mais comme l'édition numérique de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, elle verra le jour avant la fin d'année 2022. Vous pouvez d'ores et déjà précommande votre exemplaire au prix de 39,99 € via Amazon.fr.