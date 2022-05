PREVIEW Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, la puissance des années 90

La folie d’antan





Un nouveau jeu TMNT est en développement et verra le jour courant 2022 sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, de Nintendo et sur PC. Son nom ? Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ! Les développeurs ne veulent pas d’univers en 3D, mais souhaitent revenir dans les années 90 en proposant, aux joueurs actuels, un rendu coloré et pixélisé. Nous avons pu tester quelques minutes ce nouveau titre, alors ?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge a tout pour plaire.

Vous l’aurez donc compris, la partie visuelle se base sur ce qui se faisait de mieux autrefois. Ainsi, nous nous plongeons dans un jeu digne de la Super Nintendo. Des pixels, tout partout, amusent et titillent les mirettes avec facilité. Les animations sont nombreuses et les environnements font très comics. Si vous avez le regard affuté, vous remarquerez de petits clins d’œil dans les parages... En d’autres termes, cela fait du bien de voir des expériences de ce type sur nos consoles actuelles.

Au niveau de la prise en main, nous avons un gameplay accessible. Ainsi, nous pouvons courir, sauter, attaquer et même déclencher des super pouvoirs qui usent d’une jauge d’énergie ; qui augmente progressivement au fil de nos combos, ou en provoquant un ennemi en appuyant sur une touche adéquate. Diverses offensives peuvent être amorcées pour se débarrasser des vagues d’ennemis qui surgissent à l’écran. Chose plutôt amusante, il est possible d’attraper un adversaire, soit pour le massacrer sur le sol, soit pour l’éjecter sur notre écran. Si vous êtes un vieux de la vieille lisant ces quelques lignes, sachez que les commandes de ce Shredder’s Revenge s’inspirent grandement de Turtles in Time.

En outre, plusieurs personnages sont jouables et ont des compétences différentes. Certains sont rapides, d’autres sont puissants, il y a de quoi varier les plaisirs pour éviter la monotonie. Par exemple, les assauts d’April O’Neil sont fulgurants, tandis que Splinter est plus lent, plus posé. Cerise sur le gâteau, nous avons la possibilité de jouer à plusieurs jusqu’à quatre ; de quoi exciter les fans pour passer un bon moment entre amis. Pour finir, la bande-son est vraiment bonne et, elle aussi, se repose sur Turtles in Time. Les notes font très années 90 et collent parfaitement à l’univers exhibé sous nos yeux.

Nos premières impressions : Vivement !



Que ça fait du bien de mettre la main sur ce type de production. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge a tout pour plaire de prime abord. Alors certes, nous avons affaire à un beat’em up « vieillot » dans l’âme, mais l’équipe a su moderniser un chef-d’œuvre d’antan. Car oui, pour nous, nous avons clairement affaire à une suite à Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time. Ce qui nous fait peur ? La durée de vie et une redondance dans les niveaux. Nous espérons que certains stages proposeront de contrôler, par exemple, des véhicules. Nous sommes très curieux d’en découvrir plus, mais pour le moment, nous sommes excités par cette nouvelle aventure.

Vous pouvez acheter divers goodies Teenage Mutant Ninja Turtles sur Amazon.