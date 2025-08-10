Bubble Gun : un brawler 2D explosif français qui mêle action frénétique et chaos environnemental

Quand la physique dicte le combat

Dans Bubble Gun, tout tourne autour des bulles… et du vent. Les arènes accueillent des bulles flottantes réagissant en temps réel aux flux d’air, eux-mêmes influencés par la chaleur, le froid ou l’action de ventilateurs disséminés sur la carte.

Chaque joueur peut manier jusqu’à deux armes à la fois, avec la possibilité de les combiner pour créer de nouveaux effets dévastateurs. Ces armes pourront même modifier l’environnement (pas encore disponible dans la version de démo), interagir entre elles pour retourner une situation en un instant.

Des arènes vivantes et destructibles

L’action se déroule dans des environnements en 2D où les plateformes flottantes, la végétation et les éléments destructibles créent un champ de bataille en constante évolution. Chaque partie se veut unique grâce aux interactions physiques imprévisibles, aux conditions environnementales changeantes et à la variété des armes récupérées en cours de match.

Des modes de jeu pour tous les styles

Si le cœur de Bubble Gun est le multijoueur, le titre propose pour le moment des affrontements locaux, avec la possibilité de s’entraîner contre l’IA. La démo est actuellement uniquement jouable en multijoueur local, mais elle prend en charge le “Remote Play Together” de Steam, qui permet d’installer le jeu sur l’ordinateur d’une personne tandis que les autres joueurs se connectent, via Steam, à la machine de l’hôte.

Un créateur expérimenté et une campagne participative

Bubble Gun est l’œuvre d’un développeur solo qui cumule plus de 20 ans d’expérience en tant qu’ingénieur logiciel gameplay. Il s’était déjà illustré avec Control Tower VR, un titre en réalité virtuelle salué par les joueurs, affichant une note moyenne de 5 étoiles sur le Quest Store et SideQuest.

Le jeu bénéficie actuellement d’une campagne de financement participatif afin de rassembler une communauté autour de son développement et d’enrichir son contenu. Les contributeurs peuvent y découvrir un calendrier de production et participer à l’évolution du projet.

Et vous, prêt à plonger dans le chaos de Bubble Gun ? La démo sera bientôt disponible !