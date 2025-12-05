SOL Shogunate : un space opera avec samouraïs dévoilé en vidéo

Dévoilé lors du PC Gaming Show: Most Wanted, SOL Shogunate plonge les joueurs dans un futur alternatif saisissant où la voie du sabre fait loi. Ce RPG d'action solo à la troisième personne, mêlant samouraïs et science-fiction, se déroule dans un système solaire colonisé, gouverné par un puissant shogunat dont le pouvoir est sur le point d'être contesté.

La première bande-annonce de SOL Shogunate





Premier jeu du studio Chaos Manufacturing, SOL Shogunate suit Yuzuki, l'héritière brisée d'une famille de samouraïs autrefois puissante, massacrée par un clan rival. Aujourd'hui ronin hors-la-loi, Yuzuki trace un chemin sanglant de vengeance à travers les métropoles étincelantes de la Lune. Découvrez un monde de vertigineux ascenseurs spatiaux, de trains à grande vitesse et de quartiers opulents où l'élite du shogunat savoure un confort proche de celui de la Terre, de la gravité artificielle à la simulation de la nuit. Mais... sous chaque cité scintillante, d'innombrables travailleurs vivent et meurent au service du shogunat, leur labeur étant le moteur invisible de son pouvoir.

Formée parmi l'élite et d'une détermination sans faille, Yuzuki manie un arsenal ancré dans la tradition mais repensé pour les champs de bataille du futur. Les joueurs peuvent insuffler une énergie élémentaire dans leurs attaques pour renforcer un style de combat au sabre rapide et précis, et exploiter les faiblesses ennemies. Au fil de l'aventure, de nouvelles capacités et combinaisons de compétences se débloquent, permettant d'adapter constamment les stratégies face à des adversaires toujours plus redoutables. Les affrontements majeurs sont dynamiquement orchestrés, faisant monter en puissance la musique et l'action de concert. En collaboration avec des groupes de rock japonais tels que AliA (アリア), chaque combat contre un boss est conçu comme un clip vidéo musical d'une violence éblouissante, chaque frappe amplifiée par des morceaux rythmés et émotionnellement puissants. Guy Costantini, PDG de Chaos Manufacturing, déclare :

Avec SOL Shogunate, notre premier jeu, nous donnons vie à notre vision du premier space opera de samouraïs, mêlant un combat fluide et spectaculaire à un univers de science-fiction qui rend hommage à la majesté de la tradition japonaise féodale. Nous combinons combat, histoire et musique pour créer une expérience que nous espérons palpitante, émotionnelle et inoubliable pour les joueurs.

Caractéristiques du jeu :





Action de samouraï implacable : Choisissez parmi plusieurs types d'armes, chacun doté de styles de combat uniques et de capacités mortelles, pour éliminer vos ennemis à distance ou au corps-à-corps.

: Choisissez parmi plusieurs types d'armes, chacun doté de styles de combat uniques et de capacités mortelles, pour éliminer vos ennemis à distance ou au corps-à-corps. Au-delà de la chair et de l'acier : Insufflez différents effets élémentaires à votre arme pour prendre l'avantage en combat et collectez des fragments génétiques afin de personnaliser vos compétences selon votre style. De la peau bio-céramique à la vision améliorée, développez vos talents et évoluez pour devenir l'arme ultime.

: Insufflez différents effets élémentaires à votre arme pour prendre l'avantage en combat et collectez des fragments génétiques afin de personnaliser vos compétences selon votre style. De la peau bio-céramique à la vision améliorée, développez vos talents et évoluez pour devenir l'arme ultime. La Lune comme vous ne l'avez jamais vue : Explorez les métropoles étincelantes de la Lune, où règne une gravité artificielle – chacune rendant hommage à une époque emblématique de l'histoire japonaise et symbolisant la domination du Shogunat SOL sur le système solaire. Parcourez ces biomes astro-féodaux grâce à votre équipement gravitationnel et percez les secrets d'une guerre oubliée.

: Explorez les métropoles étincelantes de la Lune, où règne une gravité artificielle – chacune rendant hommage à une époque emblématique de l'histoire japonaise et symbolisant la domination du Shogunat SOL sur le système solaire. Parcourez ces biomes astro-féodaux grâce à votre équipement gravitationnel et percez les secrets d'une guerre oubliée. Combats de boss monumentaux : Faites face à des boss lors d'affrontements dynamiques et cinématiques en plusieurs phases, qui vous obligent à analyser et exploiter leurs faiblesses. La musique évolue à mesure que les combats s'intensifient, avec des morceaux spécialement conçus pour SOL Shogunate par des artistes tels que le groupe de rock japonais AliA, et d'autres révélés prochainement.

SOL Shogunate est encore en début de développement et sortira lorsqu'il sera prêt.