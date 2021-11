Call of Duty: Vanguard, des pages du Coran au sol dans le mode Zombies repérées et rapidement supprimées

Call of Duty: Vanguard est officiellement sorti la semaine dernière, il propose pour rappel une campagne se déroulant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux modes multijoueurs et le mode Zombies, demandant d'explorer une vaste carte remplie de secrets tout en faisant face à des morts-vivants.

Mais en parcourant la campagne Der Anfang, plusieurs joueurs, dont le vidéaste BKTO0R, ont remarqué au sol des pages du Coran, texte sacré dans la religion musulmane qui peut donc ici être piétiné par les joueurs. Bien évidemment, un tel sacrilège a choqué les joueurs, musulmans ou non, et toute la communauté a demandé à Activision de supprimer cela. Le studio s'est rapidement exécuté en retirant les pages du Coran de la carte, et s'est excusé sur le compte Twitter officiel de la franchise Call of Duty au Moyen-Orient, déclarant :

Call of Duty est fait pour tout le monde. Un contenu sensible pour la communauté musulmane a été inclus par erreur la semaine dernière et a depuis été retiré du jeu. Il n'aurait jamais dû apparaître comme tel dans le jeu. Nous nous excusons profondément. Nous prenons des mesures immédiates en interne pour remédier à la situation afin d'éviter de tels événements à l'avenir.

Les internautes ont rapidement souligné que si Sledgehammer Games avait une équipe de développement plus diversifiée, cela aurait été rapidement annulé pendant la création de la carte. Au moins, l'erreur est corrigée. Vous pouvez retrouver Call of Duty: Vanguard sur ordinateurs et consoles via notre guide d'achat ci-dessous.

