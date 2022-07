Call of Duty: Vanguard et Warzone, Opérateurs venus de Terminator, map Désolation et mode Rebirth of the Dead, la Saison 4 Rechargée dévoilée et datée

La Saison 4 de Call of Duty: Vanguard et Warzone est en cours depuis le mois dernier, et il est déjà temps pour Activision de renflouer son contenu. Mercenaires Rechargée va en effet arriver la semaine prochaine, après qu'une mise à jour pour Vanguard soit lancée le 26 juillet à 18h00 et une pour Warzone le lendemain à la même heure.

Les festivités commencent dès maintenant avec un week-end d'accès gratuit au Multijoueur et au Zombies qui durera jusqu'au 26 juillet, et un évènement spécial en Battle Royale nous demandant de trouver des coffres maudits contenant des power-ups et des objets rares, tandis que des morts-vivants peuplent la carte. Lorsque la Saison 4 Rechargée débutera, Caldera accueillera des ballons de redéploiement portables, une Augmentation de Terrain pour être relargué facilement sur la map, un SUV blindé à quatre places équipé d'un boost de nitro et un mode Rebirth of the Dead opposant 10 quatuors à leurs adversaires, qui peuvent revenir en tant que zombies.

Les Zombie Camo seront eux disponibles dans Warzone, tandis que la série des Titanium Trials débutera avec une mission Endurance où les joueurs commenceront la partie avec 300 points d'armure, un kit de réapparition et une vitesse de régénération de la santé plus faible. Ils seront accompagnés de 8 défis pour obtenir le camouflage d'arme Titanium Chrome, un tier skip, des Jetons 2XP et des cartes d'appel Terminator 2: Judgment Day.



Car oui, la licence va bien faire une apparition dans les jeux, comme l'avait laissé deviner un teaser ! Il sera possible d'acheter un Terminator T-800 Mastercraft Ultra Operator Bundle avec un Opérateur doté des traits d'Arnold Schwarzenegger, une exécution spéciale, un plan d'arme de fusil d'assaut ultra-rare Neural Net Processor, les plans d'armes légendaires Coltan Alloy et Motorhead, le charme Always Scanning, l'emblème animé I'll be Back et le réticule Infrared Optics. Il y aura aussi un Terminator T-1000 Ultra Operator Bundle comprenant un Opérateur T-1000 avec l'apparence d'un policier, une exécution, les 3 plans d'armes légendaires Liquid Metal (SMG), Persistent Mission (fusil d'assaut) et Identity Theft (LMG), la montre Alternative Future, l'emblème animé Full Chase et la carte d'appel Unstoppable.

La nouvelle Opératrice Ikenna Olowe aura aussi droit à son propre pack et le fusil assaut Vargo-S viendra diversifier l'arsenal, lui qui pourra être débloqué via des défis ou acheté dans la boutique. Du côté de Call of Duty: Vanguard, c'est la carte de taille moyenne Désolation qui sera ajoutée, pour des parties sous tension dans un village labyrinthique aux abords d'une montagne, où un avion s'est récemment écrasé. Vous pouvez avoir plus de détails sur les nouveautés en anglais sur le site officiel et des images sont disponibles en page suivante.

Call of Duty: Vanguard est actuellement disponible à partir de 47,49 € sur Amazon.fr.