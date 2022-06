Call of Duty: Vanguard et Warzone atteignent leur âge d'or avec un excitant trailer de la Saison 4, Mercenaires

Les adeptes de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone vont avoir fort à faire cette semaine. La Saison 4, surnommée Mercenaires, va en effet ajouter une belle poignée de nouveautés pour l'expérience payante et le free-to-play, déjà détaillées en long et en large par Activision.

Si vous vouliez un peu plus d'images pour vous hyper, l'éditeur vient de dévoiler une bande-annonce excitante pour cette vague de contenu. Elle se concentre logiquement beaucoup sur la map Bonne Fortune aka Fortune's Keep, pensée pour les parties rapides Résurgence en Battle Royale. Mais elle n'oublie pas de montrer aussi un peu Shi No Numa, le mode Zombies où l'expérience Swamp of Death rappellera de bons souvenirs aux fans des parties à manches.

Vous n'avez plus beaucoup à attendre pour pouvoir tester tout cela : la Saison 4 débutera officiellement le 22 juin à 18h00. Les retardataires peuvent eux s'offrir Call of Duty: Vanguard à partir de 59,93 € sur Amazon.fr.