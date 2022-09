Call of Duty: Vanguard et Warzone approchent de la fin avec le nouveau contenu de la Saison 5 : Baroud d'Honneur Rechargé

C'est la fin d'une ère pour la saga Call of Duty : la mise à jour d'aujourd'hui sera la dernière majeure pour Call of Duty: Vanguard, avant l'arrivée de Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0. Activision prévoit encore de renouveler le contenu de Warzone à l'avenir, mais l'attention sera mécaniquement moins portée sur lui.

Baroud d'Honneur Rechargé sera disponible dans la journée sur toutes les plateformes, avec encore plus de contenu qu'au début de la Saison 5. Dans Warzone, nous allons pouvoir jouer au mode Résurgence Suprême sur Rebirth Island, qui met l'accent sur les compétences des joueurs en leur proposant du loot d'exception sur toute la carte. Les playlists favorites de la communauté seront aussi de retour pour un final en beauté. Du côté de Vanguard, la map Fortress va devenir jouable.

Dans les 2 expériences, nous pourrons débloquer les vilains Opérateurs Rorke et Seraph via des bundles payants, la LMG Lienna 57 et le fusil d'assaut BP50 via des objectifs ou dans la boutique, et les packs Horsemen of the Apocalypse: Pestilence Ultra Skin, Tracer Pack: Realm of Anubis Mastercraft et Elegant Threat Pro Pack dans la boutique également. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ces nouveautés en anglais sur le site officiel.

Pour les retardataires, Call of Duty: Vanguard est disponible à partir de 40,99 € sur Amazon.fr.



