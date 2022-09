Call of Duty: Warzone 2.0, date de sortie, différences avec Warzone, nouveautés et mode DMZ, tout sur le nouveau free-to-play !

Au risque de diviser sa communauté, Activison a décidé de proposer un Call of Duty: Warzone 2.0 au concept un peu différent, toujours en free-to-play, qui coexistera avec la première version. Il sera encore jouable gratuitement, y compris si vous n'achetez pas le prochain épisode premium. Rien n'avait encore été officiellement dit sur le contenu de cette nouvelle expérience, mais l'éditeur a enfin levé le voile sur ce secret lors de l'évènement Call of Duty: Next.



La première différence entre Warzone et Warzone 2.0 sera que le gameplay sera calqué sur le Multijoueur de Modern Warfare II, avec donc de la nage et des combats aquatiques, des véhicules plus interactifs, des déplacements optimisés et un lot d'armes et d'atouts exclusifs. Du côté de l'expérience globale, vous aurez accès lors des parties à La Boutique, une version améliorée de la station d'achat pour ressusciter un allié, acheter de l'équipement ou des armes préparés en amont des parties et limités en nombre, et plus encore.

Sinon, le fonctionnement du cercle resserrant l'espace de jeu a été repensé, avec des aléas pouvant survenir en son sein. Le plus intéressant est la division du cercle principal en plusieurs cercles plus petits (à priori jusqu'à 3 pour le moment), qui vont converger à l'approche de la fin de la partie. Le Goulag sera lui aussi revisité avec un décor inédit sur plusieurs niveaux et des combats en 2v2 pouvant être perturbés par Le Geôlier, un combattant contrôlé par l'IA qui possède une clé pour sortir.

Les parties en Battle Royale dans leur ensemble pourront d'ailleurs être dynamisées par des combattants dirigés par l'IA, dispersés sur la carte. Ces PNJ auront cependant un comportement peu agressif et ne se défendront que sur leurs territoires lorsqu'ils sont attaqués, et ce particulièrement dans les Forteresses, des endroits remplis de butins rares, dont un objet qui vous permettra d'acheter gratuitement l'une de vos armes d'armurier personnalisées dans La Boutique. La première map, Al Mazrah, a logiquement été pensée pour mettre en lumière toutes les nouveautés de Warzone 2.0, qui sera au final une belle évolution de Warzone grâce au gameplay de MWII, sans être une vraie révolution : vous pouvez découvrir davantage son contenu en anglais ici.

Une nouvelle Zone de largage a été identifiée. Préparez-vous au déploiement ! Dans le cadre de cette annonce, nous sommes ravis de présenter Al Mazrah, une toute nouvelle carte pour Call of Duty: Warzone 2.0. Cette gigantesque zone métropolitaine joue un rôle tout aussi gigantesque au sein de l'univers Modern Warfare II, figurant dans la Campagne et constituant un élément central des événements qui la suivent. Tout comme dans Call of Duty: Modern Warfare (2019), considérez Al Mazrah et ses principaux points d'intérêt comme votre nouveau foyer pour une variété de missions : Opérations spéciales à quatre joueurs, combats d'escouades en 6v6, opérations de Guerre terrestre, Battle Royale jusqu'à 150 joueurs, et bien plus encore. De plus, si vous jouez à Call of Duty depuis un certain temps, ce nouveau foyer pourrait vous être plus familier que vous ne le pensez. Voici les premières informations sur Al Mazrah : Située en Asie occidentale, la République d'Adal ne représente qu'une petite partie du berceau originel de la civilisation, résultat malheureux des lignes d'état modernes tracées pour contrôler les cadeaux qu'elle offre au monde. Aucun autre endroit dans le monde ne dispose d'une telle abondance de ressources naturelles sur une côte qui connaît une quantité incroyable de commerce international. Et c'est ce qui en fait un champ de bataille pour les puissances étrangères, au détriment de la population locale. La capitale de la République d'Adal est Al Mazrah, une fontaine de ressources stratégiques et luxueuses qui a favorisé la vie des milliers d'années avant l'ère commune. Son histoire s'étend à travers certains des plus grands empires de l'histoire, comme le reflète l'architecture ancienne de la capitale. Vos missions se dérouleront à l'extrémité sud d'Adal, plutôt que dans les déserts contrôlés par des masses de troupes ennemies au nord. En partant de cette limite au nord, voici les principaux points d'intérêt d'Al Mazrah : Oasis

Plusieurs bassins d'eau douce et des palmiers offrent un répit par rapport au désert qui l'entoure. Observez les ruines anciennes. Cette petite zone était autrefois un moyen de subsistance. Taraq Village

Une Offensive unie a réduit ce village autrefois paisible à l'état de décombres. L'étroitesse de ces zones est propice aux combats en petites équipes, notamment aux duels. Rohan Oil

La raffinerie Rohan Oil, l'un des plus gros employeurs de la région, occupe une position stratégique à proximité de certains des plus anciens derricks pétroliers d'Adal. Des quartiers d'habitation tentaculaires se situent au nord et au sud de cette usine. Quarry

Des dépôts massifs de calcaire font de la carrière l'une des trois plus grandes zones industrielles d'Al Mazrah, avec près d'une douzaine d'entrepôts et des centaines de blocs de pierre ciselés individuellement. Al Mazrah City

Les 100 dernières années de l'histoire d’Adal sont résumées. Les gratte-ciels et les bâtiments modernes sont au cœur du plus grand point d'intérêt d'Al Mazrah. Elle devait être la ville idéale. Elle a rapidement accueilli près d'un million de personnes, qui ont été poussées vers les bidonvilles de la périphérie. Hydroelectric

Le berceau de la civilisation a bouclé la boucle vers l'ère moderne avec l'avènement des énergies renouvelables. Un mélange de monuments historiques, de logements datant du milieu du siècle et de bâtiments industriels modernes, est dispersé autour des rivières qui produisent l'électricité pour cette petite ville, ainsi que pour toute la région. Marshlands

Les marais étaient autrefois le siège de l'ambitieux River Diamond Luxury Resort au XXe siècle. Aujourd'hui, en raison de la montée du niveau des rivières, elle et la ville qui l’entoure sont complètement inondées, à la fois par l'eau des rivières et par les déchets qui s'écoulent de la ville vers le nord. Caves Un profond réseau de cachettes souterraines se trouve à la vue d'un petit village (où un avion s'est un jour écrasé) construit à flanc de montagne. Ailleurs, une haute tour de communication et une petite collection de maisons s'étendent vers la carrière. Observatoire

Au sommet de la plus haute montagne d'Al Mazrah, plusieurs structures en forme de dôme, dont une détruite, aident la région à cartographier les étoiles. Des installations de recherche se situent entre chacun des bâtiments d'observation. Al Sharim Pass

Cet ancien monastère et ce mausolée surplombent un village et un zoo modernes. La colline la plus haute contient plusieurs bâtiments modernisés par rapport au reste de la zone, partiellement détruite par les éléments et la guerre. Ahkdar Village « Une vieille ville prête pour une épreuve de force », comme l'a écrit un écrivain couvrant un vieux coup d'État. Le site du patrimoine mondial se compose d'une cour centrale, et les zones de marché définissent la moitié ouest, tandis que des appartements plus modernes constituent la partie est. Sa’id City Un vaste centre commercial moderne est juxtaposé à de vieux appartements qui ont abrité des générations de travailleurs portuaires. La région abrite également un carnaval sur le thème du Moyen Âge et un stade de football de ligue mineure. Port

Le port est la pierre angulaire de l’économie d'Al Mazrah. Il termine l'oléoduc Rohan vers les grandes mers. On trouve plusieurs grandes structures d'entreposage à l'intérieur des terres, tandis que le port lui-même dispose de peu de conteneurs en raison des restrictions économiques internationales pour la région. Sawah Village

L'élévation du niveau de la mer a entraîné l'immersion sous l'eau de ce village côtier autrefois florissant. L'accident d'un navire de marchandises est le symptôme plutôt que la cause de l'évacuation de la population. Cemetery

Monument aux morts, un important cimetière est aujourd'hui en grande partie abandonné et mal entretenu, notamment en raison de l'effondrement d'un château d'eau qui a inondé des dizaines de tombes. La zone est complètement ouverte aux éléments, avec un mur de pierres brisées définissant ses limites. Sarrif Bay

Abritant les précieuses pêcheries du pays, cette baie conserve l'histoire d'Al Mazrah, ainsi que celle d'Adal. Elle comprend un centre-ville dynamique avec des banlieues, une station balnéaire moderne et quelques petites îles. Al Barga Fortress

Définition de l'histoire médiévale de la région, cette ville insulaire fortifiée était un musée consacré à la présentation de son importance culturelle jusqu'à l'occupation. La grande fabrique de crabes, un débordement de Sariff Bay, se situe à l'extrémité est. Airport

Terminal à la pointe sud d'Al Mazrah, cet aéroport moderne mêle architecture traditionnelle et moderne pour accueillir les activités d'affaires et de loisirs. La tour d'observation près de la mer est extrêmement accessible. Nous aurons plus de détails sur chacun de ces points d'intérêt majeurs, ainsi que sur les banlieues qui les entourent, à l'approche du lancement de Call of Duty: Warzone 2.0. De plus, le Call of Duty: Warzone classique continue, et nous aurons plus d'informations à partager dans les semaines à venir. Tenez-vous prêts.

Il y a cependant un mode plus original qui sera inclus à terme dans Call of Duty: Warzone 2.0. Il s'agit du fameux DMZ en fuite depuis des mois, qui sera un « mode d'extraction » à la Escape from Tarkov.

Le secret le mieux gardé et le plus étanche de l'histoire de Call of Duty peut enfin être révélé ; il y a un « mode d'extraction » spécial à venir dans Call of Duty: Warzone 2.0. Connu sous le nom de DMZ, il s'agit d'un projet passionnant pour les équipes d'Infinity Ward et des studios contributeurs, et le concept principal consiste à choisir votre propre expérience dans la zone de guerre, à travailler socialement si vous le souhaite, et à collecter du matériel que vous pourrez conserver dans votre inventaire, à utiliser d'un match à l'autre.





DMZ sera disponible au lancement de Warzone 2.0, qui lui arrivera en même temps que la Saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare II, le 16 novembre 2022. Les joueurs auront donc un peu de temps pour se faire la main sur le Multijoueur avant, à partir de 28 octobre 2022 : vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.